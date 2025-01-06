Для украинцев в «Дії» снова доступны четыре госуслуги — Finance.ua

Для украинцев в «Дії» снова доступны четыре госуслуги Сегодня 09:33

Для украинцев в «Дії» снова доступны четыре госуслуги

В государственном приложении «Дія» снова можно воспользоваться рядом услуг, которые были временно недоступны из-за кибератаки рф.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

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Так, пользователям «Дії» снова доступны:

выписки о месте жительства детей;

актуализация данных о месте жительства детей;

«Зимова єПідтримка» для детей;

социальные выплаты — субсидии, пособие семьям с детьми.

Эти сервисы доступны как в мобильном приложении, так и на портале «Дія».

В пресс-службе отметили, что совместно с Министерством юстиции активно работают над полным восстановлением всех сервисов. О запуске других услуг обещают сообщать оперативно.

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Также напомнили, что «Дія» не хранит персональные данные, а только синхронизирует их с государственными реестрами.

Напомним, в системе государственных реестров возобновлена ​​работа ГРАГС, что позволяет регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.

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