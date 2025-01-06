Для украинцев в «Дії» снова доступны четыре госуслуги — Finance.ua

Для украинцев в «Дії» снова доступны четыре госуслуги
В государственном приложении «Дія» снова можно воспользоваться рядом услуг, которые были временно недоступны из-за кибератаки рф.
Об этом сообщили в пресс-службе приложения.
Так, пользователям «Дії» снова доступны:
- выписки о месте жительства детей;
- актуализация данных о месте жительства детей;
- «Зимова єПідтримка» для детей;
- социальные выплаты — субсидии, пособие семьям с детьми.
Эти сервисы доступны как в мобильном приложении, так и на портале «Дія».
В пресс-службе отметили, что совместно с Министерством юстиции активно работают над полным восстановлением всех сервисов. О запуске других услуг обещают сообщать оперативно.
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Также напомнили, что «Дія» не хранит персональные данные, а только синхронизирует их с государственными реестрами.
Напомним, в системе государственных реестров возобновлена работа ГРАГС, что позволяет регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.
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