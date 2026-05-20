В Дії объяснили, почему ФЛП получают звонки от банков после регистрации

После регистрации вновь созданные ФЛП получают звонки и SMS от банков с предложениями открыть у них счет.

В «Дії» объяснили, что это связано с открытостью данных в Едином государственном реестре (ЕГР), пишет kosht.media

В сервисе отметили, что после создания ФЛП информация о предпринимателе становится доступной в открытом реестре. Именно оттуда финансовые учреждения могут получать контактные данные для отправки своих предложений.

В Дії подчеркнули, что такая практика является следствием открытости государственных реестров, а не передачи контактов непосредственно приложением.

В то же время возможность автоматизации работы с государственными реестрами позволяет банкам автоматически получать информацию о регистрации ФЛП и его контактах.

