В «Дії» можно приобрести новые военные облигации «Евпатория» — Finance.ua

В «Дії» можно приобрести новые военные облигации «Евпатория»
В приложении «Дія» появилась возможность приобрести новую военную облигацию — «Евпатория».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.
Соответственно, такие военные ОВГЗ сегодня каждый гражданин может приобрести в приложении «Дія» под названием «Евпатория».
Кроме того, пользователи в «Дії» могут реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации «Евпатория».
«На сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение Дія. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь — Евпатории», — говорится в сообщении.
Добавляется, что в 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.
Чтобы приобрести облигацию, необходимо:
- зайти в Дію;
- на главном экране нажать на Военные облигации;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить;
- облигация в течение 3 дней появится в приложении.
Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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