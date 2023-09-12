В «Дії» можно приобрести новые военные облигации «Евпатория» — Finance.ua

В «Дії» можно приобрести новые военные облигации «Евпатория» Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

В «Дії» можно приобрести новые военные облигации «Евпатория»

В приложении «Дія» появилась возможность приобрести новую военную облигацию — «Евпатория».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена ​​на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.

Соответственно, такие военные ОВГЗ сегодня каждый гражданин может приобрести в приложении «Дія» под названием «Евпатория».

Кроме того, пользователи в «Дії» могут реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации « Евпатория ».

«На сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение Дія. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь — Евпатории», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.

Чтобы приобрести облигацию, необходимо:

зайти в Дію;

на главном экране нажать на Военные облигации;

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить;

облигация в течение 3 дней появится в приложении.

Економічна Правда По материалам:

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