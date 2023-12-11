В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000 — Finance.ua

В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000 Сегодня 05:39 — Криптовалюта

В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000

Цена Bitcoin может подняться до отметок от $50 000 до $53 000 в начале 2024 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет CryptoQuant.

«Прогноз аналитиков основывается на анализе активности пользователей с учетом таких факторов как рыночная капитализация и объем транзакций», — говорится в заявлении.

В CryptoQuant подчеркнули, что объем прибыльного предложения биткоина превышает 88%, поэтому давление продаж может усилиться. Аналитики также предупредили о возможных краткосрочных коррекциях.

Отметим, что на момент написания (08.12.23) первая криптовалюта торгуется около $43 300.

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