В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000 — Finance.ua
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В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000

Криптовалюта
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В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000
В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000
Цена Bitcoin может подняться до отметок от $50 000 до $53 000 в начале 2024 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет CryptoQuant.
«Прогноз аналитиков основывается на анализе активности пользователей с учетом таких факторов как рыночная капитализация и объем транзакций», — говорится в заявлении.

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В CryptoQuant подчеркнули, что объем прибыльного предложения биткоина превышает 88%, поэтому давление продаж может усилиться. Аналитики также предупредили о возможных краткосрочных коррекциях.
Отметим, что на момент написания (08.12.23) первая криптовалюта торгуется около $43 300.
В CryptoQuant спрогнозировали рост цены Bitcoin до $50 000
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По материалам:
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