В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии — Finance.ua

В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии Сегодня 09:32 — Финтех и Карты

В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии

Во II квартале 2022 года совокупная капитализация криптовалютного рынка упала более чем на 50%, при этом показатель DeFi-сектора снизился почти на 75%.

Об этом говорится в отчете CoinGecko

«Похоже, что 2022 год станет для криптовалютного рынка ужасным. [...] По сравнению с текущим моментом первый квартал представляется затишьем перед бурей», — написали аналитики.

Согласно CoinGecko, капитализация 30 крупнейших криптовалют снизилась на 68% по сравнению с пиковым значением ноября 2021 года, когда показатель составлял $1,8 трлн. Причина — крах экосистемы Terra и последовавшие за ним проблемы крупных игроков отрасли.

Аналитики отметили, что объемы спотовой торговли во II квартале оставались «относительно стабильными». Наблюдаемые всплески также обусловлены вышеуказанными факторами.

Еще одной причиной обвала крипторынка стал глобальный макроэкономический кризис. Об этом свидетельствует высокая корреляция (0,9) индекса S&P 500 с капитализацией 30 крупнейших цифровых активов.

В течение II квартала капитализация DeFi-сектора снизилась со $142 млрд до $36 млрд. Резкое падение TVL совпало с коллапсом экосистемы Terra — на пике ее показатель превышал $35 млрд, согласно DeFi Llama.

Аналитики обратили внимание на снижение ончейн-активности в децентрализованных приложениях — зафиксировано падение суточного числа пользователей на 34,5% по сравнению с 1 апреля 2022 года.

Всплески показателя также обусловлены общерыночными потрясениями. После краха Terra пользователи массово выводили средства в протоколы Curve Finance и Uniswap. После вскрытия проблем Celsius и других централизованных платформ они обращались к DeFi-сервисам.

В отчетный период объем торгов NFT также снизился на 26,2%. В июне показатель составил $830 млн — это худший результат за последний год.

Ранее предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.

Напомним, по мнению аналитиков CoinShares, котировки цифрового золота достигнут очередного исторического максимума в ближайшие 24 месяца.

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Forklog По материалам:

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