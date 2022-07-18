В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии — Finance.ua
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В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии

Финтех и Карты
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В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии
В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии
Во II квартале 2022 года совокупная капитализация криптовалютного рынка упала более чем на 50%, при этом показатель DeFi-сектора снизился почти на 75%.
Об этом говорится в отчете CoinGecko.
«Похоже, что 2022 год станет для криптовалютного рынка ужасным. [...] По сравнению с текущим моментом первый квартал представляется затишьем перед бурей», — написали аналитики.
Согласно CoinGecko, капитализация 30 крупнейших криптовалют снизилась на 68% по сравнению с пиковым значением ноября 2021 года, когда показатель составлял $1,8 трлн. Причина — крах экосистемы Terra и последовавшие за ним проблемы крупных игроков отрасли.
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Аналитики отметили, что объемы спотовой торговли во II квартале оставались «относительно стабильными». Наблюдаемые всплески также обусловлены вышеуказанными факторами.
В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии
Еще одной причиной обвала крипторынка стал глобальный макроэкономический кризис. Об этом свидетельствует высокая корреляция (0,9) индекса S&P 500 с капитализацией 30 крупнейших цифровых активов.
В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии
В течение II квартала капитализация DeFi-сектора снизилась со $142 млрд до $36 млрд. Резкое падение TVL совпало с коллапсом экосистемы Terra — на пике ее показатель превышал $35 млрд, согласно DeFi Llama.
В CoinGecko назвали 2022 год «ужасным» для криптовалютной индустрии
Аналитики обратили внимание на снижение ончейн-активности в децентрализованных приложениях — зафиксировано падение суточного числа пользователей на 34,5% по сравнению с 1 апреля 2022 года.
Всплески показателя также обусловлены общерыночными потрясениями. После краха Terra пользователи массово выводили средства в протоколы Curve Finance и Uniswap. После вскрытия проблем Celsius и других централизованных платформ они обращались к DeFi-сервисам.

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В отчетный период объем торгов NFT также снизился на 26,2%. В июне показатель составил $830 млн — это худший результат за последний год.
Ранее предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.
Напомним, по мнению аналитиков CoinShares, котировки цифрового золота достигнут очередного исторического максимума в ближайшие 24 месяца.
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По материалам:
Forklog
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