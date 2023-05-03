В Citroen показали недорогие электрокроссоверы с запасом хода свыше 400 км (фото) — Finance.ua
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В Citroen показали недорогие электрокроссоверы с запасом хода свыше 400 км (фото)

Технологии&Авто
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В Citroen показали недорогие электрокроссоверы с запасом хода свыше 400 км (фото)
В Citroen показали недорогие электрокроссоверы с запасом хода свыше 400 км (фото)
Электрический кроссовер Citroen e-C4 и его четырехдверный собрат e-C4 X прошли легкую модернизацию. У моделей появилась топовая «дальнобойная» версия. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Главная особенность новой модификации — улучшенная силовая установка. Новые Citroen e-C4 и e-C4 X получили электромотор с увеличенной до 156 л. с. мощностью и батарею повышенной емкости — 54 кВт∙ч. Запас хода электрокаров вырос до 420 км.
Запас хода Citroen e-C4 вырос до&nbsp;420&nbsp;км
Запас хода Citroen e-C4 вырос до 420 км
Недавно такую же силовую установку получили и другие модели концерна Stellantis. Некоторые из них вроде DS 3 E-Tense уже есть в Украине. Примечательно, что 136-сильная установка с батареей на 50 кВт∙ч остается в предложении — в этом случае запас хода составляет 360 км.
Кросс-седан Citroen e-C4&nbsp;X
Кросс-седан Citroen e-C4 X
Электрокары поддерживают двухфазную и трехфазную зарядку от домашней сети, а также быструю зарядку постоянным током мощностью до 100 кВт. В последнем случае подзарядить батарею на 80% можно менее чем за 30 минут.
Новую 156-сильную версию можно заказать только в топовой комплектации Shine — с камерой заднего вида, климат-контролем, проекцией на лобовое стекло, подогревом всех сидений, датчиками дождя и света.
Электрокары доступны только в&nbsp;богатой комплектации
Электрокары доступны только в богатой комплектации
Кроме того, предусмотрен набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков.
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По материалам:
Фокус
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