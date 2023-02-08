В Черновицкой области продали спиртзавод почти за 2 миллиона гривен — Finance.ua

В Черновицкой области продали спиртзавод почти за 2 миллиона гривен Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

В Черновицкой области на онлайн-аукционе был продан Вашковский спиртзавод. Победитель — предприятие «Агропромпереработка», которое купило завод за почти два миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

В январе стартовая стоимость спиртзавода составляла более 3 миллионов 800 тысяч гривен. Впрочем, аукцион не состоялся. В начале февраля завод повторно выставили на продажу, а его стартовую стоимость снизили на 50% — до 1,9 миллиона гривен.

На аукционе было два участника. Наибольшую сумму — почти два миллиона гривен предложила фирма «Агропромпереработка». По данным портала YouControl, предприятие зарегистрировано в Винницкой области. Его владелец Василий Гурко. Предприятие занимается выращиванием зерновых, бобовых и семян масличных культур.

Площадь земельного участка спиртзавода — 9,5 тысяч квадратных метров, а общая площадь помещений — более 19 тысяч квадратных метров.

Победитель аукциона сможет подписать договор купли-продажи только после полной оплаты объекта приватизации, комментировала Суспільному начальник управления обеспечения реализации полномочий Фонда госимущества в области Ирина Комаровская.

Основной вид деятельности спиртзавода — производство органических химических веществ. Впрочем, инвестор на базе завода может запустить производство другой продукции, например, кормов для животных, растительного масла, определенных химических веществ.

В то же время покупатель должен выполнить два условия продаж:

в течение шести месяцев не увольнять по решению собственников или уполномоченных ими лиц работников предприятия;

погасить задолженность спиртзавода по заработной плате, а также перед бюджетом в размере, сложившемся на дату перехода к покупателю права собственности.

Что известно

Спиртзавод находится в 40 километрах от Черновцов и около 70 километров от государственной границы Украины. Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры запада Украины, Румынии и Молдовы по дорогам Р62, М19 и Н10.

В условиях военного положения приватизацию упростили и ускорили сроки от объявления аукциона до подписания договора не более двух месяцев. Если с первого раза лот не был продан, то допускается снижение стартовой цены — до 50%.

В конце августа президент подписал закон № 7451 об ускорении приватизации государственного и коммунального имущества с целью релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства.

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