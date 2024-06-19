В Черновицкой области отменили закупку на 900 миллионов с дискриминационными требованиями — Finance.ua
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В Черновицкой области отменили закупку на 900 миллионов с дискриминационными требованиями

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обнаружили и предотвратили рисковую тендерную закупку.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения и планировала заказать услугу по обслуживанию наземных видов транспорта.
Ожидаемая стоимость работ составила более 900 млн грн.
Аналитики ТУ БЭБ обнаружили, что заказчик установил дискриминационные требования к наличию у участника особой материально-технической базы.
«Требованиям могло отвечать только одно предприятие на территории Черновицкой области», — говорится в сообщении.
Специалисты ТУ БЭБ направили заказчику письмо с обоснованной рекомендацией принять меры по устранению предпосылок неэффективного использования государственных средств.
По результатам рассмотрения рекомендации Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области отменила тендерную закупку, о чем уведомила ТУ БЭБ.
Таким образом, аналитики ТУ БЭБ предупредили неэффективное использование более 900 млн грн бюджетных средств.
По материалам:
Економічна Правда
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