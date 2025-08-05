В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн — Finance.ua

В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн
По состоянию на начало августа 2025 года в черном списке Антимонопольного комитета Украины находятся 2379 юридических лиц. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве, в то же время самые высокие прибыли задекларировали предприятия из Днепропетровской области.
Отмечается, что в настоящее время более 2 тысяч предприятий не имеют права участвовать в публичных закупках из-за зафиксированных ранее антиконкурентных согласованных действий и злоупотреблений монопольным положением, однако согласно Постановлению Кабмина № 1178 на период военного положения они могут заключать прямые контракты с бюджетными учреждениями по переговорной процедуре.
Общая выручка всех 2379 компаний в 2024 году составила 237,6 млрд грн, а прибыль достигла 12,7 млрд грн.
В каких отраслях больше всего нарушителей
Больше всего компаний, внесенных в «черный список» АМКУ, работают в следующих областях:
- оптовая и розничная торговля — 801 компания;
- строительство — 658;
- перерабатывающая промышленность — 341;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 112;
- административное и вспомогательное обслуживание — 111;
- транспорт и логистика — 54.
Области-лидеры по количеству компаний
Больше всего нарушителей зарегистрировано в Киеве — 631 компания. Далее в списке регионов:
- Харьковская — 197 компаний;
- Львовская — 196;
- Днепропетровская — 190;
- Одесская области — 136.
Прибыли компаний из «черного списка»
Наибольшие прибыли сгенерировали предприятия из списка АМКУ, зарегистрированные в столице и регионах:
- Днепропетровская область — 5 млрд грн;
- Киев — 4,6 млрд грн;
- Киевская область — 901 млн грн;
- Черниговская область — 490 млн грн;
- Полтавская область — 381 млн грн.
Несмотря на ограничения на участие в тендерах, компании из черного списка продолжают демонстрировать значительные объемы дохода. У 2 из 10 компаний-лидеров рынка отсутствует конечный бенефициарный собственник.
10 самых доходных компаний в 2024 году, которые находятся под ограничениями АМКУ:
- ООО «АВ металл групп» — 22,1 млрд грн. Компания специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами.
- ООО «Техноторг-дон» — 7,4 млрд грн. Один из крупнейших дистрибьюторов сельскохозяйственной техники, запасных частей, семян, средств защиты растений, удобрений.
- ООО «МАН трак энд бас юкрейн» — 7,3 млрд грн. Дочернее предприятие в Киеве автопроизводителя MAN.
- ООО «Укр газ ресурс» — 6,7 млрд грн. Занимается продажей и транспортировкой природного газа.
- ООО «Пырятинский деликатес» — 4 млрд грн.
- ООО «Тиетоеври криэйт Украины» — 3,1 млрд грн. IT-компания.
- ООО «Аметрин ФК» — 2,9 млрд грн. Поставщик медикаментов в аптечные сети и лечебные учреждения.
- ООО «Технологическая топливная компания» — 2,5 млрд грн. Поставщик горючего Евро-5.
- ООО «Техника для бизнеса» — 2,5 млрд грн. Дистрибьютор компьютерной техники и ПО.
- ООО «Бембикс» — 2 млрд грн. Занимается неспециализированной оптовой торговлей.
Как АМКУ выявляет нарушение:
- По жалобам от компаний-конкурентов, граждан или органов власти.
- В ходе собственных расследований, если есть подозрения в антиконкурентных действиях, например, сговоре или злоупотреблении монопольным положением.
- Комитет регулярно осуществляет мониторинг рынка и может выявить нарушения, например из-за схожих ценовых предложений или согласованного поведения участников торгов.
Напомним, по данным Опендатабот, в первом полугодии 2025 года в Украине было зарегистрировано 18 277 новых компаний. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабилизации темпов открытия нового бизнеса.
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