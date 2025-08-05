В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн — Finance.ua

В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн Сегодня 14:32 — Казна и Политика

В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн

По состоянию на начало августа 2025 года в черном списке Антимонопольного комитета Украины находятся 2379 юридических лиц. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве, в то же время самые высокие прибыли задекларировали предприятия из Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные сервиса анализа рынков в реальном времени Vkursi Market BI.

Отмечается, что в настоящее время более 2 тысяч предприятий не имеют права участвовать в публичных закупках из-за зафиксированных ранее антиконкурентных согласованных действий и злоупотреблений монопольным положением, однако согласно Постановлению Кабмина № 1178 на период военного положения они могут заключать прямые контракты с бюджетными учреждениями по переговорной процедуре.

Общая выручка всех 2379 компаний в 2024 году составила 237,6 млрд грн, а прибыль достигла 12,7 млрд грн.

Инфографика: Vkursi

В каких отраслях больше всего нарушителей

Больше всего компаний, внесенных в «черный список» АМКУ, работают в следующих областях:

оптовая и розничная торговля — 801 компания;

строительство — 658;

перерабатывающая промышленность — 341;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 112;

административное и вспомогательное обслуживание — 111;

транспорт и логистика — 54.

Инфографика: Vkursi

Области-лидеры по количеству компаний

Больше всего нарушителей зарегистрировано в Киеве — 631 компания. Далее в списке регионов:

Харьковская — 197 компаний;

Львовская — 196;

Днепропетровская — 190;

Одесская области — 136.

Инфографика: Vkursi

Прибыли компаний из «черного списка»

Наибольшие прибыли сгенерировали предприятия из списка АМКУ, зарегистрированные в столице и регионах:

Днепропетровская область — 5 млрд грн;

Киев — 4,6 млрд грн;

Киевская область — 901 млн грн;

Черниговская область — 490 млн грн;

Полтавская область — 381 млн грн.

Несмотря на ограничения на участие в тендерах, компании из черного списка продолжают демонстрировать значительные объемы дохода. У 2 из 10 компаний-лидеров рынка отсутствует конечный бенефициарный собственник.

10 самых доходных компаний в 2024 году, которые находятся под ограничениями АМКУ:

ООО «АВ металл групп» — 22,1 млрд грн. Компания специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами.

ООО «Техноторг-дон» — 7,4 млрд грн. Один из крупнейших дистрибьюторов сельскохозяйственной техники, запасных частей, семян, средств защиты растений, удобрений.

ООО «МАН трак энд бас юкрейн» — 7,3 млрд грн. Дочернее предприятие в Киеве автопроизводителя MAN.

ООО «Укр газ ресурс» — 6,7 млрд грн. Занимается продажей и транспортировкой природного газа.

ООО «Пырятинский деликатес» — 4 млрд грн.

ООО «Тиетоеври криэйт Украины» — 3,1 млрд грн. IT-компания.

ООО «Аметрин ФК» — 2,9 млрд грн. Поставщик медикаментов в аптечные сети и лечебные учреждения.

ООО «Технологическая топливная компания» — 2,5 млрд грн. Поставщик горючего Евро-5.

ООО «Техника для бизнеса» — 2,5 млрд грн. Дистрибьютор компьютерной техники и ПО.

ООО «Бембикс» — 2 млрд грн. Занимается неспециализированной оптовой торговлей.

Как АМКУ выявляет нарушение:

По жалобам от компаний-конкурентов, граждан или органов власти. В ходе собственных расследований, если есть подозрения в антиконкурентных действиях, например, сговоре или злоупотреблении монопольным положением. Комитет регулярно осуществляет мониторинг рынка и может выявить нарушения, например из-за схожих ценовых предложений или согласованного поведения участников торгов.

Напомним, по данным Опендатабот, в первом полугодии 2025 года в Украине было зарегистрировано 18 277 новых компаний. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабилизации темпов открытия нового бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.