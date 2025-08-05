В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн — Finance.ua
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В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн

Казна и Политика
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В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн
В «черном списке» АМКУ находятся более 2000 компаний, их прибыль составляет 12,7 млрд грн
По состоянию на начало августа 2025 года в черном списке Антимонопольного комитета Украины находятся 2379 юридических лиц. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве, в то же время самые высокие прибыли задекларировали предприятия из Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные сервиса анализа рынков в реальном времени Vkursi Market BI.
Отмечается, что в настоящее время более 2 тысяч предприятий не имеют права участвовать в публичных закупках из-за зафиксированных ранее антиконкурентных согласованных действий и злоупотреблений монопольным положением, однако согласно Постановлению Кабмина № 1178 на период военного положения они могут заключать прямые контракты с бюджетными учреждениями по переговорной процедуре.
Общая выручка всех 2379 компаний в 2024 году составила 237,6 млрд грн, а прибыль достигла 12,7 млрд грн.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi

В каких отраслях больше всего нарушителей

Больше всего компаний, внесенных в «черный список» АМКУ, работают в следующих областях:
  • оптовая и розничная торговля — 801 компания;
  • строительство — 658;
  • перерабатывающая промышленность — 341;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 112;
  • административное и вспомогательное обслуживание — 111;
  • транспорт и логистика — 54.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi

Области-лидеры по количеству компаний

Больше всего нарушителей зарегистрировано в Киеве — 631 компания. Далее в списке регионов:
  • Харьковская — 197 компаний;
  • Львовская — 196;
  • Днепропетровская — 190;
  • Одесская области — 136.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi

Прибыли компаний из «черного списка»

Наибольшие прибыли сгенерировали предприятия из списка АМКУ, зарегистрированные в столице и регионах:
  • Днепропетровская область — 5 млрд грн;
  • Киев — 4,6 млрд грн;
  • Киевская область — 901 млн грн;
  • Черниговская область — 490 млн грн;
  • Полтавская область — 381 млн грн.
Несмотря на ограничения на участие в тендерах, компании из черного списка продолжают демонстрировать значительные объемы дохода. У 2 из 10 компаний-лидеров рынка отсутствует конечный бенефициарный собственник.

10 самых доходных компаний в 2024 году, которые находятся под ограничениями АМКУ:

  • ООО «АВ металл групп» — 22,1 млрд грн. Компания специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами.
  • ООО «Техноторг-дон» — 7,4 млрд грн. Один из крупнейших дистрибьюторов сельскохозяйственной техники, запасных частей, семян, средств защиты растений, удобрений.
  • ООО «МАН трак энд бас юкрейн» — 7,3 млрд грн. Дочернее предприятие в Киеве автопроизводителя MAN.
  • ООО «Укр газ ресурс» — 6,7 млрд грн. Занимается продажей и транспортировкой природного газа.
  • ООО «Пырятинский деликатес» — 4 млрд грн.
  • ООО «Тиетоеври криэйт Украины» — 3,1 млрд грн. IT-компания.
  • ООО «Аметрин ФК» — 2,9 млрд грн. Поставщик медикаментов в аптечные сети и лечебные учреждения.
  • ООО «Технологическая топливная компания» — 2,5 млрд грн. Поставщик горючего Евро-5.
  • ООО «Техника для бизнеса» — 2,5 млрд грн. Дистрибьютор компьютерной техники и ПО.
  • ООО «Бембикс» — 2 млрд грн. Занимается неспециализированной оптовой торговлей.

Как АМКУ выявляет нарушение:

  1. По жалобам от компаний-конкурентов, граждан или органов власти.
  2. В ходе собственных расследований, если есть подозрения в антиконкурентных действиях, например, сговоре или злоупотреблении монопольным положением.
  3. Комитет регулярно осуществляет мониторинг рынка и может выявить нарушения, например из-за схожих ценовых предложений или согласованного поведения участников торгов.
Напомним, по данным Опендатабот, в первом полугодии 2025 года в Украине было зарегистрировано 18 277 новых компаний. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабилизации темпов открытия нового бизнеса.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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