В Черногории приняли процедуру бесплатного расселения украинских беженцев — Finance.ua

В Черногории приняли процедуру бесплатного расселения украинских беженцев Сегодня 12:18 — Личные финансы

В Черногории приняли процедуру бесплатного расселения украинских беженцев

Министерство внутренних дел Черногории в рамках программы временной защиты для украинцев завершило необходимые процедуры относительно возможности бесплатного расселения.

«Размещение будет происходить на базе гостиницы „Sato“ в г. Сутоморе, Бар (140 мест) и гостиницы „Onogost“ в г. Никшич (90 мест), которые отвечают всем необходимым критериям относительно удобного расположения рядом школ, детских садов, больниц и других необходимых заведений. Программой предусмотрена возможность получить бесплатное жилье в двух-, трех-, четырех- и пятиместных номерах, с полным пансионом (трехразовое питание)», — проинформировали в диппредставительстве.

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Проживание действительно до конца окончания программы временной защиты для украинцев в Черногории — до 10 марта 2023 года, если она не будет продлена правительством страны.

Украинские дипломаты предупредили, что подавать заявления на проживание могут только самые уязвимые категории граждан Украины. К ним, в частности, относятся те наши соотечественники, которые не имеют денежных средств, недвижимости на территории Черногории, другого движимого имущества высокой ценности (например, авто стоимостью не более 10 тысяч евро), не являются предпринимателем, учредителем или членом каких-либо обществ; не имеют официального трудоустройства, активных или пассивных доходов, трактуемых как ежемесячные.

Претенденты на бесплатное жилье должны обратиться в посольство в порядке онлайн-очереди для заверения заявления и проведения собеседования. С собой следует иметь действительный загранпаспорт и подтверждение о получении защиты, после чего будут разъяснены последующие действия.

Укрінформ По материалам:

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