ЕК на год продлевает защиту для украинских беженцев — Finance.ua

ЕК на год продлевает защиту для украинских беженцев Сегодня 21:02 — Личные финансы

ЕК на год продлевает защиту для украинских беженцев

Еврокомиссия продолжает действие механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев еще на один год — до марта 2024 года.

Об этом в Брюсселе 10 октября сообщила европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

«Сегодня утром мы проснулись, услышав, как падают бомбы на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это лишь демонстрирует, насколько важно продолжать оказывать поддержку Украине и демонстрировать солидарность с украинцами. Сегодня мы говорим о поддержке ЕС, которую мы оказываем украинским беженцам в ЕС и тем, кто хотел бы вернуться домой, поэтому сегодня у меня есть два объявления... Я хочу объявить, что Директива о временной защите продлена до марта 2024 года. То, что мы увидели сегодня утром, также дает возможность четко понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС», — заявила еврокомиссар.

По словам Йоханссон, ЕС всегда снова примет и продолжит защищать украинцев, которые планируют вернуться домой, если ситуация изменится, и им придется снова покидать страну.

Она пояснила, что в случае возвращения беженцев из ЕС на длительный период времени, статус беженца теряет силу.

«Но многие беженцы боятся выйти из реестра, потому что им, возможно, снова придется убегать, и мы это понимаем. Поэтому мы решили, что вам не нужно выходить из реестра — вы можете оставить за собой документы о временной защите, которые вы получили. Все, что вы должны сделать, так это сообщить национальным или местным органам власти по месту нахождения, что вы возвращаетесь в Украину. Но вам не нужно отдавать вашу карту, и вы можете оставить за собой регистрацию», — отметила Йоханссон.

Еврокомиссар напомнила, что с начала вторжения ЕС предоставил защиту всем ехавшим в ЕС, активизировав в марте 2022 года действие Директивы о временной защите.

«Сегодня 4 млн человек находятся под зонтиком этой Директивы, что позволяет оказывать поддержку в поиске жилья, здравоохранении и возможности выйти на рынок труда», — рассказала она.

Йоханссон также анонсировала запуск проекта «Пул талантов», чтобы предоставить находящимся в ЕС украинцам лучший доступ к рынку труда.

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