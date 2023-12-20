В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн — Finance.ua

В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн Сегодня 09:42 — Криминал

В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн, Фото: dasu.gov.ua

Госаудитслужба во время аудита деятельности Черниговского горсовета выявила «схему» бесплатной передачи земельных участков территориальной громады частным застройщикам. Речь идет о 70 участках земли площадью 54 га, стоимость которых около 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.

Как выяснили государственные аудиторы, городской совет выделил подчиненному коммунальному предприятию земельные участки с последующей передачей прав на их постоянное использование и строительство многоквартирных жилых домов и объектов коммерческого назначения.

Фото: dasu.gov.ua

Условия договоров предусматривали, что все права на квартиры в этих домах приобретает именно застройщик, а не территориальная громада, которой действительно принадлежат земли.

В результате реализации этой «схемы» городской бюджет Чернигова потерял 70 земельных участков площадью 54 га.

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