В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн — Finance.ua
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В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн

Криминал
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В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн
В Чернигове выявили «схему» масштабного хищения земель на около 700 млн грн, Фото: dasu.gov.ua
Госаудитслужба во время аудита деятельности Черниговского горсовета выявила «схему» бесплатной передачи земельных участков территориальной громады частным застройщикам. Речь идет о 70 участках земли площадью 54 га, стоимость которых около 700 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.
Как выяснили государственные аудиторы, городской совет выделил подчиненному коммунальному предприятию земельные участки с последующей передачей прав на их постоянное использование и строительство многоквартирных жилых домов и объектов коммерческого назначения.
Фото: dasu.gov.ua
Фото: dasu.gov.ua
Условия договоров предусматривали, что все права на квартиры в этих домах приобретает именно застройщик, а не территориальная громада, которой действительно принадлежат земли.
В результате реализации этой «схемы» городской бюджет Чернигова потерял 70 земельных участков площадью 54 га.

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По материалам:
Finance.ua
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