В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы — Finance.ua
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В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы

Казна и Политика
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В Черкасской области завершают строительство завода, который будет перерабатывать кукурузу на экспорт после ввода в эксплуатацию.
Об этом в Facebook сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы
«Познакомлю вас с одним проектом. Это — строительство мощного завода по переработке кукурузы в Черкасской области. Такого уровня — третий в стране», — написал он.
Табурец рассказал, что завод направлен на производство продукции с добавленной стоимостью, но о чем идет речь, пока не уточняет.
Завод построен уже на 85% в соответствии с планом. После запуска он будет перерабатывать до 300 тонн кукурузы в сутки. Работа предприятия будет направлена на экспорт.
«Область не только должна быть сырьевой базой, но и производителем собственной продукции. Это важно для нашей экономической мощи. Для общества это новые рабочие места и дополнительный ресурс на развитие», — добавил Табурец, уточнив, что планируют создать около 70 рабочих мест.
По материалам:
Діло
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