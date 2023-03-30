В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы — Finance.ua

В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы Сегодня 13:34 — Казна и Политика

В Черкасской области завершают строительство завода, который будет перерабатывать кукурузу на экспорт после ввода в эксплуатацию.

Об этом в Facebook сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Познакомлю вас с одним проектом. Это — строительство мощного завода по переработке кукурузы в Черкасской области. Такого уровня — третий в стране», — написал он.

Табурец рассказал, что завод направлен на производство продукции с добавленной стоимостью, но о чем идет речь, пока не уточняет.

Завод построен уже на 85% в соответствии с планом. После запуска он будет перерабатывать до 300 тонн кукурузы в сутки. Работа предприятия будет направлена на экспорт.

«Область не только должна быть сырьевой базой, но и производителем собственной продукции. Это важно для нашей экономической мощи. Для общества это новые рабочие места и дополнительный ресурс на развитие», — добавил Табурец, уточнив, что планируют создать около 70 рабочих мест.

Діло По материалам:

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