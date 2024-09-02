В Черкасской области осенью заработает новый завод по переработке фундука — Finance.ua

В Черкасской области осенью заработает новый завод по переработке фундука Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Компания Hazelstar планирует осенью запустить в Уманском районе Черкасской области завод, который будет перерабатывать фундук сортов Барселонский, Каталонский и других, кроме итальянских.

Об этом журналу «Садоводство по-украински» рассказал владелец компании, кандидат сельскохозяйственных наук Макар Терещенко.

«Итальянские и другие европейские или американские сорта перерабатываются разными методами, — пояснил он. — Первые бланшируются прокалкой, а все остальные — паром. Первые после этого имеют хорошую кремовую окраску, вторые немного меняют свою структуру».

В кондитерской промышленности есть спрос на орехи, бланшированные как прокалкой, так и паром, к тому же она принимает сорта фундука самого разного происхождения — азербайджанские, грузинские, польские.

К осени новый завод планирует принять в переработку первые 100−200 тонн фундука.

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