В чемодане нашли 137-каратный бриллиант, считавшийся пропавшим, и множество драгоценностей (фото)

В чемодане в хранилище канадского банка, хранившемся более века, обнаружена коллекция королевских драгоценностей, когда-то считавшихся потерянными, в частности знаменитый Флорентийский бриллиант.

Об этом пишет dailygalaxy

Что предшествовало

Этот чемодан принадлежал императрице Зите, последней императрице Австро-Венгрии. Когда ее семья бежала от войны и политических потрясений в начале 20 века, она решила спрятать часть своей частной коллекции ювелирных изделий в Канаде подальше от нестабильности Европы.

Клад оставался запечатанным более 100 лет и каждое поколение уважало желание Зиты сохранить его содержимое в тайне. В конце концов, его открыли ее потомки во главе с Карлом фон Габсбург-Лотрингенским.

История бриллианта

История начинается с распада Габсбургской империи после Первой мировой войны. Приблизительно в то время император Карл отправил часть семейных драгоценностей в Швейцарию. После этого некоторые экспонаты, в частности Флорентийский бриллиант, исчезли из официальных записей. Согласно историческим данным, упомянутым в источнике, многие считали, что бриллиант был украден или подделан.

В центре этого открытия находится Флорентийский бриллиант, бледно-желтый камень весом около 137 каратов. Его история уходит корнями к семье Медичи в Италии, прежде чем он стал частью коллекции Габсбургов.

Бриллиант имеет двойную розовую огранку с треугольными гранями с обеих сторон. Когда-то он был частью австрийских коронных драгоценностей и появлялся на церемониальных нарядах таких персон, как императрица Мария Терезия.

Бледно-желтый бриллиант., Фото: Насуна Стюарт-Улін

В чемодане также были другие предметы, такие как значки с драгоценными камнями, шпильки для шляп венгерских королей и декоративные банты, инкрустированные бриллиантами старинной огранки и желтыми сапфирами. Эти предметы помогают историкам лучше понять, как такие предметы носили и использовали в то время.

Внутри чемодана можно увидеть множество исторических драгоценностей, в частности изысканные броши, изумрудные изделия и желтые драгоценные камни., Фото: Насуна Стюарт-Улін

Здесь можно увидеть множество исторических драгоценностей, в том числе изысканные броши, изумрудные изделия и желтые драгоценные камни.

Зита не только спрятала драгоценности, но и установила четкие правила. Чемодан нельзя было открывать до 100 лет после смерти Карла в 1922 году. Согласно отчету, ее семья неукоснительно следовала этим инструкциям, продолжая оплачивать хранилище, не раскрывая, что в нем хранилось.

Что теперь

Теперь, когда драгоценности были найдены, ожидается, что они будут выставлены в канадском музее, прежде чем вернут на хранение. Карл фон Габсбург-Лотринген сказал, что хочет, чтобы общественность имела возможность их увидеть, признавая роль Канады в истории его семьи.

«Наше искреннее желание сделать наши исторически значимые частные драгоценности доступными для общественности», — заявил он. — Мы хотели бы выразить свою благодарность народу Канады, предоставившему безопасное убежище нашей семье в 1940 году, защитив их от чрезвычайно сложных обстоятельств".

