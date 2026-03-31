0 800 307 555
ру
В чемодане нашли 137-каратный бриллиант, считавшийся пропавшим, и множество драгоценностей (фото)

Мир
31
В чемодане в хранилище канадского банка, хранившемся более века, обнаружена коллекция королевских драгоценностей, когда-то считавшихся потерянными, в частности знаменитый Флорентийский бриллиант.
Об этом пишет dailygalaxy.

Что предшествовало

Этот чемодан принадлежал императрице Зите, последней императрице Австро-Венгрии. Когда ее семья бежала от войны и политических потрясений в начале 20 века, она решила спрятать часть своей частной коллекции ювелирных изделий в Канаде подальше от нестабильности Европы.
Клад оставался запечатанным более 100 лет и каждое поколение уважало желание Зиты сохранить его содержимое в тайне. В конце концов, его открыли ее потомки во главе с Карлом фон Габсбург-Лотрингенским.

История бриллианта

История начинается с распада Габсбургской империи после Первой мировой войны. Приблизительно в то время император Карл отправил часть семейных драгоценностей в Швейцарию. После этого некоторые экспонаты, в частности Флорентийский бриллиант, исчезли из официальных записей. Согласно историческим данным, упомянутым в источнике, многие считали, что бриллиант был украден или подделан.
В центре этого открытия находится Флорентийский бриллиант, бледно-желтый камень весом около 137 каратов. Его история уходит корнями к семье Медичи в Италии, прежде чем он стал частью коллекции Габсбургов.
Бриллиант имеет двойную розовую огранку с треугольными гранями с обеих сторон. Когда-то он был частью австрийских коронных драгоценностей и появлялся на церемониальных нарядах таких персон, как императрица Мария Терезия.
Бледно-желтый бриллиант., Фото: Насуна Стюарт-Улін
В чемодане также были другие предметы, такие как значки с драгоценными камнями, шпильки для шляп венгерских королей и декоративные банты, инкрустированные бриллиантами старинной огранки и желтыми сапфирами. Эти предметы помогают историкам лучше понять, как такие предметы носили и использовали в то время.
Внутри чемодана можно увидеть множество исторических драгоценностей, в частности изысканные броши, изумрудные изделия и желтые драгоценные камни., Фото: Насуна Стюарт-Улін
Зита не только спрятала драгоценности, но и установила четкие правила. Чемодан нельзя было открывать до 100 лет после смерти Карла в 1922 году. Согласно отчету, ее семья неукоснительно следовала этим инструкциям, продолжая оплачивать хранилище, не раскрывая, что в нем хранилось.

Что теперь

Теперь, когда драгоценности были найдены, ожидается, что они будут выставлены в канадском музее, прежде чем вернут на хранение. Карл фон Габсбург-Лотринген сказал, что хочет, чтобы общественность имела возможность их увидеть, признавая роль Канады в истории его семьи.
«Наше искреннее желание сделать наши исторически значимые частные драгоценности доступными для общественности», — заявил он. — Мы хотели бы выразить свою благодарность народу Канады, предоставившему безопасное убежище нашей семье в 1940 году, защитив их от чрезвычайно сложных обстоятельств".
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems