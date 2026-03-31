В чемодане нашли 137-каратный бриллиант, считавшийся пропавшим, и множество драгоценностей (фото)
В чемодане в хранилище канадского банка, хранившемся более века, обнаружена коллекция королевских драгоценностей, когда-то считавшихся потерянными, в частности знаменитый Флорентийский бриллиант.
Об этом пишет dailygalaxy.
Что предшествовало
Этот чемодан принадлежал императрице Зите, последней императрице Австро-Венгрии. Когда ее семья бежала от войны и политических потрясений в начале 20 века, она решила спрятать часть своей частной коллекции ювелирных изделий в Канаде подальше от нестабильности Европы.
Клад оставался запечатанным более 100 лет и каждое поколение уважало желание Зиты сохранить его содержимое в тайне. В конце концов, его открыли ее потомки во главе с Карлом фон Габсбург-Лотрингенским.
История бриллианта
История начинается с распада Габсбургской империи после Первой мировой войны. Приблизительно в то время император Карл отправил часть семейных драгоценностей в Швейцарию. После этого некоторые экспонаты, в частности Флорентийский бриллиант, исчезли из официальных записей. Согласно историческим данным, упомянутым в источнике, многие считали, что бриллиант был украден или подделан.
В центре этого открытия находится Флорентийский бриллиант, бледно-желтый камень весом около 137 каратов. Его история уходит корнями к семье Медичи в Италии, прежде чем он стал частью коллекции Габсбургов.
Бриллиант имеет двойную розовую огранку с треугольными гранями с обеих сторон. Когда-то он был частью австрийских коронных драгоценностей и появлялся на церемониальных нарядах таких персон, как императрица Мария Терезия.
В чемодане также были другие предметы, такие как значки с драгоценными камнями, шпильки для шляп венгерских королей и декоративные банты, инкрустированные бриллиантами старинной огранки и желтыми сапфирами. Эти предметы помогают историкам лучше понять, как такие предметы носили и использовали в то время.
Здесь можно увидеть множество исторических драгоценностей, в том числе изысканные броши, изумрудные изделия и желтые драгоценные камни.
Зита не только спрятала драгоценности, но и установила четкие правила. Чемодан нельзя было открывать до 100 лет после смерти Карла в 1922 году. Согласно отчету, ее семья неукоснительно следовала этим инструкциям, продолжая оплачивать хранилище, не раскрывая, что в нем хранилось.
Что теперь
Теперь, когда драгоценности были найдены, ожидается, что они будут выставлены в канадском музее, прежде чем вернут на хранение. Карл фон Габсбург-Лотринген сказал, что хочет, чтобы общественность имела возможность их увидеть, признавая роль Канады в истории его семьи.
«Наше искреннее желание сделать наши исторически значимые частные драгоценности доступными для общественности», — заявил он. — Мы хотели бы выразить свою благодарность народу Канады, предоставившему безопасное убежище нашей семье в 1940 году, защитив их от чрезвычайно сложных обстоятельств".
Также по теме
В чемодане нашли 137-каратный бриллиант, считавшийся пропавшим, и множество драгоценностей (фото)
Во Флориде аэропорт Палм-Бич переименуют в честь Трампа
Мировые авиакомпании повышают тарифы и сокращают мощности
В ЕС все более осторожно относятся к идее вступления бедных стран в блок, в частности Украины. Не хотят получить «еще одного Орбана» — Politico
Где недорого отдохнуть летом 2026 года
В Италии за 3 минуты похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на 9 млн евро (видео)