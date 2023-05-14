В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени

Личные финансы
35
В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени
В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени
Рабочее время — это промежуток времени, установленный трудовым или коллективным договором на основании закона, когда работник обязан выполнять трудовую функцию на определенных условиях компании. Это означает, что существуют определенные нормы продолжительности рабочего времени в течение календарного периода. Такими нормами являются: рабочий день, смена, неделя, месяц, год и т. д.
Специалисты Павлоградского местного центра по предоставлению БПП рассказали, в чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени.
В мирное время КЗоТ Украины установлено, что рабочее время может быть такой продолжительности:
1. Нормальное. Продолжительность рабочего времени работников установлена 40 часов в неделю (ст. 50 КЗоТ). Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать норму продолжительности рабочего времени меньше, чем 40 часов в неделю.
2. Сокращенное. Время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые функции, но оплата труда такого работника производится в полном размере (ст. 51 КЗоТ).Сокращенное рабочее время устанавливается:
  • для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю;
  • для лиц от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 часа в неделю;
  • для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, — не более 36 часов в неделю;
  • для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других) — сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается законодательством.
Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников, у которых есть дети до четырнадцати лет или ребенок с инвалидностью, а также для одиноких матерей и родителей, воспитывающих ребенка без отца (матери), в том числе при длительном пребывании матери в лечебном заведении.
3. Неполное. Рабочее время составляет меньшее количество часов, чем установлено нормативно-правовыми актами (ст. 56 КЗоТ).
Статьей 56 КЗоТа предусмотрено, что по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться как при принятии на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Неполное рабочее время может быть установлено на определенный срок без указания срока. В обязательном порядке по просьбе работника неполное рабочее время устанавливается для беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, ребенка с инвалидностью, по уходу за больным членом семьи согласно медицинскому заключению. По согласию работодателя неполное рабочее время может вводиться для всех категорий работников.
Читайте также
Оплата труда в случаях установления неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. Если неполное рабочее время устанавливается по желанию работника, то неполное рабочее время может быть введено с любого момента.
Работники, работающие на условиях неполного рабочего времени, имеют право на отпуск полной продолжительности, на социальные выплаты, в частности, пособие по временной нетрудоспособности в обычном порядке. Запись о том, что работник работает на условиях неполного рабочего времени, в трудовую книжку не вносится.

Что изменило военное положение

Особенности установления и учета времени работы и времени отдыха определены требованиями ст. 6 ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», согласно которой:
  • нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения).
  • для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т. п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.
  • пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем.
  • время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется работодателем.
  • продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.
В случае установления нормальной продолжительности рабочего времени сверх нормы, установленной в соответствии с законодательством, оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.