В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени — Finance.ua

В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени Сегодня 09:21 — Личные финансы

В чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени

Рабочее время — это промежуток времени, установленный трудовым или коллективным договором на основании закона, когда работник обязан выполнять трудовую функцию на определенных условиях компании. Это означает, что существуют определенные нормы продолжительности рабочего времени в течение календарного периода. Такими нормами являются: рабочий день, смена, неделя, месяц, год и т. д.

Специалисты Павлоградского местного центра по предоставлению БПП рассказали , в чем отличие нормального, сокращенного и неполного рабочего времени.

В мирное время КЗоТ Украины установлено, что рабочее время может быть такой продолжительности:

1. Нормальное. Продолжительность рабочего времени работников установлена 40 часов в неделю (ст. 50 КЗоТ). Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать норму продолжительности рабочего времени меньше, чем 40 часов в неделю.

2. Сокращенное. Время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые функции, но оплата труда такого работника производится в полном размере (ст. 51 КЗоТ).Сокращенное рабочее время устанавливается:

для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю;

для лиц от 15 до 16 лет (учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 часа в неделю;

для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, — не более 36 часов в неделю;

для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других) — сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается законодательством.

Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников, у которых есть дети до четырнадцати лет или ребенок с инвалидностью, а также для одиноких матерей и родителей, воспитывающих ребенка без отца (матери), в том числе при длительном пребывании матери в лечебном заведении.

3. Неполное. Рабочее время составляет меньшее количество часов, чем установлено нормативно-правовыми актами (ст. 56 КЗоТ).

Статьей 56 КЗоТа предусмотрено, что по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться как при принятии на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Неполное рабочее время может быть установлено на определенный срок без указания срока. В обязательном порядке по просьбе работника неполное рабочее время устанавливается для беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, ребенка с инвалидностью, по уходу за больным членом семьи согласно медицинскому заключению. По согласию работодателя неполное рабочее время может вводиться для всех категорий работников.

Оплата труда в случаях установления неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. Если неполное рабочее время устанавливается по желанию работника, то неполное рабочее время может быть введено с любого момента.

Работники, работающие на условиях неполного рабочего времени, имеют право на отпуск полной продолжительности, на социальные выплаты, в частности, пособие по временной нетрудоспособности в обычном порядке. Запись о том, что работник работает на условиях неполного рабочего времени, в трудовую книжку не вносится.

Что изменило военное положение

Особенности установления и учета времени работы и времени отдыха определены требованиями ст. 6 ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», согласно которой:

нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения).

для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т. п. ), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.

), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю. пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем.

время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется работодателем.

продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

В случае установления нормальной продолжительности рабочего времени сверх нормы, установленной в соответствии с законодательством, оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда.

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