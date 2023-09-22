В Чехии упали продажи квартир — Finance.ua

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В Чехии упали продажи квартир

Недвижимость
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В Чехии упали продажи квартир
В Чехии упали продажи квартир, Фото: respect.kharkov.ua
Из-за плохой экономической ситуации в стране и снижения покупательной способности населения строительные компании Чехии откладывают реализацию проектов как частных, так и государственных. Продажа квартир упала на 60%, утверждают местные застройщики.
«Многие строительные компании живут за счет контрактов прошлого, хотя сами этого и не признают. Времена изменились. Заказов мало», — заявил на «Саммите развития строительства» Душан Куновский, председатель правления строительной компании Central Group.
«Заметное падение спроса, за год падение продаж квартир в нашей стране составляло почти 60%. Это связано с тем, что у нас самые дорогие кредиты и ипотека за последние 15 лет», — отметил представитель фирмы.
Павел Климент, партнер консалтинговой компании KPMG, подтвердил, что без изменений на финансовых рынках оживления ждать не стоит. «Пока не произойдет коррекция процентных ставок в сторону снижения, мы не увидим существенных изменений на рынке», — считает он.

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По материалам:
uamedia
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