В Чехии собрали 30 млн крон на РСЗО для Украины — Finance.ua

В Чехии собрали 30 млн крон на РСЗО для Украины Сегодня 18:33

Чешская инициатива «Подарок для путина» (Dárek pro Putina) собрала 30 миллионов крон (более 1,2 млн евро) на покупку для Украины реактивной системы залпового огня RM-70.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny, пишет sprotyv.info.

Как сообщил журналистам Мартин Ондрачек из инициативы «Подарок для путина», поставка также будет включать 365 ракет.

«Сегодня мы превысили отметку в 30 миллионов крон, наша цель — 50 миллионов. Машина, которую мы хотим приобрести, стоит 17 миллионов крон. Наша амбиция — отправить на фронт еще 365 ракет, чтобы оружие было укомплектовано», — сказал Ондрачек. Одна ракета стоит 88 тысяч крон, а в комплекте их 40.

Ракетная установка прошла капитальный ремонт на заводе STV Group в Полоцке. Названная в честь легендарного первого князя чехов Пржемысла Орача, она за один залп «распахивает» площадь около трех гектаров.

Ракетная установка была принята на вооружение чехословацкой армии в 1971 году, однако она остается очень эффективным оружием. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 122-мм ракет «Град», но, в отличие от российской версии, несет дополнительный магазин на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут. Можно вести огонь по отдельным ракетам или полным залпом.

Инициатива избрала ракетную установку от компании STV Group исходя из требований украинской армии. Условием было то, что ее можно было быстро получить и что она была изготовлена в Чехии.

По словам основателя инициативы и бизнесмена Далибора Дедека, необходимые средства были собраны очень быстро. «Мы гордимся тем, что чешская общественность собрала несколько десятков миллионов в течение нескольких недель, ведь мы объявили об этой акции в первую годовщину вторжения российских войск в Украину», — сказал Дедек.

Ранее инициатива, основанная чешским бизнесменом Далибором Дедеком, собрала средства на 15 мобильных систем противовоздушной обороны чешского производства Viktor, модернизированный танк T-72, разные типы беспилотников. Также «Подарок для путина» финансирует обучение для украинских солдат и уроки языка жестов для украинцев с нарушениями слуха в Чехии.

«Наша мечта — выбрать в следующей волне что-то такое, что оторвется от земли и улетит», — добавил Дедек.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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