В Чехии сейчас рекордно дорогая ипотека — Finance.ua

В Чехии сейчас рекордно дорогая ипотека Сегодня 22:33 — Недвижимость

В декабре 2022 года зафиксировано очередное увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам в Чехии. Их уровень сейчас самый высокий за последние 20 лет — 5,98%.

Это на две сотые процентного пункта больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные Чешской банковской ассоциации.

В 2022 году банки и строительные кассы предоставили жителям Чехии ипотечные кредиты на общую сумму в 197 млрд крон (8,1 млрд евро), что на 64% меньше, чем годом ранее. Улучшения ситуации в ближайшее время экономисты не прогнозируют

uamedia По материалам:

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