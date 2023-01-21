В Чехии сейчас рекордно дорогая ипотека — Finance.ua
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В Чехии сейчас рекордно дорогая ипотека

Недвижимость
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В декабре 2022 года зафиксировано очередное увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам в Чехии. Их уровень сейчас самый высокий за последние 20 лет — 5,98%.
Это на две сотые процентного пункта больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные Чешской банковской ассоциации.
В 2022 году банки и строительные кассы предоставили жителям Чехии ипотечные кредиты на общую сумму в 197 млрд крон (8,1 млрд евро), что на 64% меньше, чем годом ранее. Улучшения ситуации в ближайшее время экономисты не прогнозируют

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
uamedia
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