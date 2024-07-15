В Чехии можно будет работать с 14 лет — Finance.ua

В Чехии можно будет работать с 14 лет Сегодня 19:42

Помощь на кухне ресторана, административная работа, продажа мороженого или управление социальными сетями. Это лишь некоторые работы, которые со следующего года смогут выполнять дети и подростки в Чехии в возрасте 14 лет и старше, не окончив обязательное школьное образование. Сейчас это невозможно.

Министерство труда и социальных дел планирует изменить это в предстоящей поправке к Трудовому кодексу. Идея заключается не только в том, чтобы разрешить молодым людям зарабатывать дополнительные деньги.

«Разрешение несовершеннолетним выполнять легкий труд во время основных каникул может положительно отразиться и на бизнес-среде, поскольку работодатели смогут частично покрыть дефицит рабочей силы летом, когда работники массово уходят в отпуск. Это касается не только 14-летних, но и 15-, 16- и 17-летних, которые не окончили обязательное школьное образование», — говорится в пояснительной записке Министерства труда.

Будут и определенные ограничения. В частности, эти молодые люди смогут подрабатывать только во время летних каникул, а не круглый год. И только с разрешения родителей, приемных родителей или других законных опекунов.

Ограничения касаются продолжительности рабочего времени. Для несовершеннолетних продолжительность рабочего дня будет составлять не более 35 часов в неделю. Это значит, что им не разрешат работать более семи часов в день. Сверхурочные и ночные работы будут запрещены.

Первичный медицинский осмотр обязателен. Строгие ограничения будут действовать и в отношении занятий. До сих пор исключение делалось только для художественной, культурной, рекламной или спортивной деятельности, которой могут заниматься несовершеннолетние до 15 лет без обязательного школьного обучения. Теперь это исключение будет распространено и на легкий труд, который в Законе о здравоохранении населения отнесен к первой категории.

К таким легким работам можно отнести, например, работу вожатых и аниматоров в лагерях или работу помощников в гостиничном бизнесе, например, на кухне или там, где не продаются алкогольные напитки. Сюда также входят вспомогательные канцелярские работники (работа с корреспонденцией, назначение встреч, курьерская работа, то есть доставка писем и легких посылок), работники кинотеатров и продавцы билетов, администраторы социальных сетей, переводчики, репетиторы для частных занятий, уборщицы и домашние мастера, графические и мультимедийные художники и т. д.

Поправка проходит процедуру комментариев. Затем она должна быть одобрена правительством и законодателями и подписана президентом. Планируется, что закон начнет действовать с января следующего года.

uamedia По материалам:

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