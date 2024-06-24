В Центробанке рф признают проблемы с импортом из-за трудностей с платежами — Finance.ua

В Центробанке рф признают проблемы с импортом из-за трудностей с платежами Сегодня 06:35 — Мир

Санкции и проблемы с расчетами нанесли ощутимый удар по импорту, признали руководители Центробанка рф при обсуждении ключевой ставки в начале июня. Главная причина — сложности с оплатой товаров.

Об этом пишет The Moscow Times.

Опрос более 1000 компаний, проведенный по просьбе издания, показал, что только 15% платежей, проведенных с февраля (когда США пригрозили банкам Китая, Турции и других стран вторичными санкциями), к началу июня дошли до получателей. Большинство других находились на проверке в банке.

Сдержанная из-за санкционных ограничений динамика импорта при устойчивом экспорте создает предпосылки для укрепления рубля, отмечают руководители Центробанка рф — их волнует прежде всего влияние на инфляцию.

«Влияние укрепления рубля, по их мнению, „в значительной степени может быть компенсировано влиянием санкционных ограничений на цены импортных товаров и услуг“, а проще говоря, удорожанием импорта», — пишет издание.

Оплата и доставка товаров обходятся импортерам все дороже. Доставка грузов из Китая быстро дорожает, и к середине июня достигла максимума с начала 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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