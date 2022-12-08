В бюджете-2023 создан спецфонд для восстановления железнодорожной инфраструктуры — Минфин — Finance.ua
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В бюджете-2023 создан спецфонд для восстановления железнодорожной инфраструктуры — Минфин

Казна и Политика
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В бюджете-2023 создан спецфонд для восстановления железнодорожной инфраструктуры — Минфин
В бюджете-2023 создан спецфонд для восстановления железнодорожной инфраструктуры — Минфин
Для восстановления железнодорожной инфраструктуры в бюджете 2023 года создан специальный фонд, в котором предусмотрено почти 36 млрд гривен.
Как заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире информационного телемарафона, на поддержку железнодорожного транспорта из государственного бюджета 2022 года было направлено 17 млрд грн, это средства, которые были в резервном фонде.
«Что касается восстановления вообще (железнодорожной. — Ред.) инфраструктуры, то в бюджете 2023 года создан специальный фонд восстановления, в котором предусмотрено почти 36 млрд гривен на то, чтобы финансировать строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт», — сказал Кава.
Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП, покрывать его планируется за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции ко второму чтению был уменьшен с 30 до 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн Рост ВВП предусматривается на уровне 3,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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