В бюджете-2023 «печать» гривны Нацбанком не предусмотрена — Марченко — Finance.ua
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В бюджете-2023 «печать» гривны Нацбанком не предусмотрена — Марченко

Валюта
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В бюджете-2023 «печать» гривны Нацбанком не предусмотрена — Марченко
В бюджете-2023 «печать» гривны Нацбанком не предусмотрена — Марченко
Бюджетом на 2023 год не предусмотрено прямое финансирование потребностей правительства Национальным банком путем выкупа облигаций внутреннего госзайма.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
«Такая опция есть. Но если мы сможем гарантированно получить 38 млрд долл. от наших партнеров, злоупотреблять гиперинфляцией и другими факторами, залезать в карманы украинцев через выкуп облигаций Нацбанком, через другие риски — девальвации и гиперинфляции — мы не будем», — сказал он.
При этом, отметил министр, такая функция существует.

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«В этом году мы ею пользуемся, потому что сложная ситуация. Конечно, будем смотреть, как мы сможем обойтись без этого», — добавил Марченко.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году Украина нуждается в 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, такую сумму планируют покрыть благодаря помощи международных партнеров — США, ЕС и МВФ.
При этом, добавил Шмыгаль, у Украины есть «подушка безопасности» в виде военных облигаций на случай, если будут разрывы между траншами от партнеров или на экстренные случаи.
НБУ с начала войны провел эмиссию 315 млрд грн. Несмотря на договоренность с правительством об эмиссии в пределах 30 млрд грн в месяц, в июне НБУ должен был существенно превысить «потолок» и выкупить облигаций более чем на 100 млрд грн из-за отсутствия достаточных объемов международной помощи. В июле-августе объемы вернулись к 30 млрд грн.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Економічна Правда
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