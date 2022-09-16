В бюджете-2023 «печать» гривны Нацбанком не предусмотрена — Марченко Сегодня 10:01 — Валюта

В бюджете-2023 «печать» гривны Нацбанком не предусмотрена — Марченко

Бюджетом на 2023 год не предусмотрено прямое финансирование потребностей правительства Национальным банком путем выкупа облигаций внутреннего госзайма.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«Такая опция есть. Но если мы сможем гарантированно получить 38 млрд долл. от наших партнеров, злоупотреблять гиперинфляцией и другими факторами, залезать в карманы украинцев через выкуп облигаций Нацбанком, через другие риски — девальвации и гиперинфляции — мы не будем», — сказал он.

При этом, отметил министр, такая функция существует.

«В этом году мы ею пользуемся, потому что сложная ситуация. Конечно, будем смотреть, как мы сможем обойтись без этого», — добавил Марченко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году Украина нуждается в 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, такую сумму планируют покрыть благодаря помощи международных партнеров — США, ЕС и МВФ.

При этом, добавил Шмыгаль, у Украины есть «подушка безопасности» в виде военных облигаций на случай, если будут разрывы между траншами от партнеров или на экстренные случаи.

НБУ с начала войны провел эмиссию 315 млрд грн. Несмотря на договоренность с правительством об эмиссии в пределах 30 млрд грн в месяц, в июне НБУ должен был существенно превысить «потолок» и выкупить облигаций более чем на 100 млрд грн из-за отсутствия достаточных объемов международной помощи. В июле-августе объемы вернулись к 30 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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