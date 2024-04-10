В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах — Finance.ua

В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах Сегодня 18:00 — Мир

В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах

9 апреля представители банка Англии подарили королю Чарльзу ІІІ первые банкноты с его изображением. Они войдут в обращение уже этим летом.

Об этом говорится на странице The Royal Family в Facebook.

Это купюры номиналом в 5 и 10 фунтов стерлингов. Новые деньги войдут в обращение 5 июня.

Отмечается, что впервые банк «сменил имидж» монарха на банкноте, ведь королева Елизавета II стала первой, кто появилась на купюрах банка Англии в 1960 году.

«Банкноты с портретом Ее покойного Величества королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут циркулировать вместе с банкнотами короля Чарльза III. Новые банкноты будут печататься лишь для того, чтобы заменить изношенные банкноты и удовлетворить любой общий рост спроса на банкноты. Наш подход соответствует рекомендациям королевской семьи, чтобы минимизировать экологические и финансовые последствия этих изменений», — говорится в официальном сообщении Банка Англии.

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