В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах

Мир
55
В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах
В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах
9 апреля представители банка Англии подарили королю Чарльзу ІІІ первые банкноты с его изображением. Они войдут в обращение уже этим летом.
Об этом говорится на странице The Royal Family в Facebook.
Это купюры номиналом в 5 и 10 фунтов стерлингов. Новые деньги войдут в обращение 5 июня.
Отмечается, что впервые банк «сменил имидж» монарха на банкноте, ведь королева Елизавета II стала первой, кто появилась на купюрах банка Англии в 1960 году.
В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах
«Банкноты с портретом Ее покойного Величества королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут циркулировать вместе с банкнотами короля Чарльза III. Новые банкноты будут печататься лишь для того, чтобы заменить изношенные банкноты и удовлетворить любой общий рост спроса на банкноты. Наш подход соответствует рекомендациям королевской семьи, чтобы минимизировать экологические и финансовые последствия этих изменений», — говорится в официальном сообщении Банка Англии.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.