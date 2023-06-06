В Британии удвоилось число украинцев, потерявших жилье у спонсоров — Finance.ua

В Британии удвоилось число украинцев, потерявших жилье у спонсоров Сегодня 05:48

Количество семей украинских беженцев, нуждающихся в жилье в Британии, за 6 месяцев увеличилось более чем вдвое. Сейчас около 700 семей проживают во временном жилье.

До мая в жилье от местных властей нуждались 5995 семей, тогда как еще в ноябре статус «бездомных» имели 2985 семей украинцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lgcplus.com

По официальным данным, с конца ноября 2022 года без крова оказались 3010 домохозяйств. Количество семей с детьми, потерявших жилье, увеличилось с ноября 2022 года с 2070 до 4025. Число одиноких украинских беженцев, оказавшихся без жилья, за 6 месяцев возросло с 915 до 1890 года.

Из 5995 семей, потерявших место жительства, 3800 прибыли в Британию по программе «Дома для Украины», еще 1475 въехали по семейной схеме. 650 семей прибыли в страну до войны и оставались по продленным визам.

В общей сложности спонсоры программы Homes for Ukraine предоставили жилье 123 400 украинцам.

«Когда спонсорство прекращается, местные советы обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крова. Им предоставляется большое финансирование, включая дополнительные 150 млн фунтов стерлингов для поддержки украинских гостей в переезде в собственные дома, а также 750 млн фунтов стерлингов на приобретение жилья для украинских и афганских семей», — объясняют чиновники из Департамента по делам общин и местного самоуправления.

Отмечается, что выплаты спонсорам увеличиваются до 500 фунтов в месяц, если беженец проживает больше года. Также все украинцы с первого дня могут получить льготы, право работать или учиться.

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