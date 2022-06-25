В Британии представили мощный спорткар на водороде — Finance.ua

В Британии представили мощный спорткар на водороде Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

В Британии представили мощный спорткар на водороде, newatlas.com

Британский стартап Viritech представил мощный спортивный автомобиль Apricale, который заряжается водородом.

Об этом сообщает New Atlas

Мощность спорткара с весом менее 1000 кг равна одной тысяче лошадиных сил. Благодаря около 5,4 кг водорода под давлением в 700 бар, перерабатываемым в электроэнергию, автомобиль может проехать до 560 км на одной зарядке.

newatlas.com

Максимальная скорость Apricale составляет около 322 км/ч.

Стартап заявил, что в общей сложности будет изготовлено 25 экземпляров, а первые доставки уже следует ожидать через два года.

Стоимость Apricale пока не известна.

Укрінформ По материалам:

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