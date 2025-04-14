В Британии посчитали, что долгосрочная инфляция должна повлиять на российскую «оборонку» Сегодня 19:26

Разведка Великобритании проанализировала состояние российской экономики в перспективе поддержания высоких расходов на оборону. Обзор Минобороны Британии был обнародован 12 апреля.

В ведомстве отметили, что 21 марта 2025 года Центральный банк россии (ЦБ рф) решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%, и напомнили, что процентные ставки находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет по сравнению с довоенной процентной ставкой в ​​8,5% в январе 2022 года.

«Пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в россии, вероятнее всего, будет расти», — говорится в обзоре.

В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого уровня с начала вторжения россии в Украину в 2022 году (114 долларов США). С этого времени рубль укрепился до максимума 81 за доллар США в марте 2025 года.

«Усиление рубля, вероятнее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит», — отмечают в Минобороны Британии.

Однако несмотря на укрепление рубля, инфляция продолжает расти. В феврале 2025 года инфляция выросла до 10,1% с 8,5% в октябре 2024 года, когда была введена учетная ставка на уровне 21%.

«Дефицит рабочей силы, а также высокие государственные расходы почти наверняка означают, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ рф в 4 процента до 2025 года. Долгосрочное инфляционное давление, вероятнее всего, усилит давление на способность россии поддерживать высокие затраты на оборону», — сказано в обзоре.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось, что продвижение российских оккупационных войск в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.

borgexpert По материалам:

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