В Британии показали дизайн гибридного гирокоптера для дальних миссий — Finance.ua
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В Британии показали дизайн гибридного гирокоптера для дальних миссий

Технологии&Авто
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В Британии показали дизайн гибридного гирокоптера для дальних миссий
В Британии показали дизайн гибридного гирокоптера для дальних миссий
Британская компания Arc Aero Systems показала дизайн будущего гибридного гироплана, который будет задействован для выполнения миссий на расстоянии более тысячи километров.
Об этом сообщает New Atlas.
В компании обещают, что гибридный Linx P9 сможет «превзойти обычные вертолеты сравнимого размера по дальности полета, скорости и эксплуатационным расходам».
Общий вес летательного аппарата составит 1930 кг, а дальность полета — почти 1300 километров.
Длина пропеллера гироплана, рассчитанного на перевозку 9 человек, составит 13 метров. Отмечается, что внутри также установлены двигатели с мощностью в 496 лошадиных сил.
Его максимальная крейсерская скорость будет достигать 370 км/ч.
Час использования Linx P9 будет стоить 505 долларов США, что, как утверждают в компании, на 40% меньше аренды обычных вертолетов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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