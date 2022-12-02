В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб

Фондовый рынок
81
В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб
В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб
В Великобритании в лондонский суд подали коллективный иск на Google. 130 тысяч рекламных компаний и издателей требуют от Google возместить ущерб в размере £13,6 миллиарда ($16,3 миллиарда).
Об этом пишут TechCrunch и Bloomberg.
В иске компаний, в общей сложности управляющих 1,75 миллиона сайтов и мобильных приложений, обвиняют Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Они утверждают, что их бизнесу Google диктует цены и условия, из-за чего они понесли значительные убытки — до 40% рекламной выручки.
Представитель Google назвал иск «спекулятивным».
Google уже штрафовали за подобное. Летом 2021 года суд Франции взыскал с компании €220 миллионов за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы и подрыв честной конкуренции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.