В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб — Finance.ua

В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб Сегодня 19:48 — Фондовый рынок

В Британии на Google подали иск на $16,3 миллиарда. 130 тысяч рекламных компаний и издателей просят возместить ущерб

В Великобритании в лондонский суд подали коллективный иск на Google. 130 тысяч рекламных компаний и издателей требуют от Google возместить ущерб в размере £13,6 миллиарда ($16,3 миллиарда).

Bloomberg. Об этом пишут TechCrunch

В иске компаний, в общей сложности управляющих 1,75 миллиона сайтов и мобильных приложений, обвиняют Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Они утверждают, что их бизнесу Google диктует цены и условия, из-за чего они понесли значительные убытки — до 40% рекламной выручки.

Представитель Google назвал иск «спекулятивным».

Google уже штрафовали за подобное. Летом 2021 года суд Франции взыскал с компании €220 миллионов за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы и подрыв честной конкуренции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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