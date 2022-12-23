В Бразилии Bitcoin признали платежным средством — Finance.ua

В Бразилии Bitcoin признали платежным средством Сегодня 10:45 — Финтех и Карты

В Бразилии Bitcoin признали платежным средством

В Бразилии Bitcoin можно будет использовать как платежное средство и инвестиционный актив.

Закон, который закрепил за ним такой статус, подписал президент страны Жаир Болсонару.

Глава государства одобрил предложенный Конгрессом документ без изменений. Он вступит в силу через 180 дней с момента подписания. В законе Bitcoin охарактеризован как цифровое представление стоимости.

Ожидается, что Банк Бразилии будет отвечать за использование первой криптовалюты в качестве платежа. Комиссия по ценным бумагам и биржам возьмет ответственность за надзор над цифровым золотом в качестве инвестиционного актива. Вместе с Налоговым управлением страны оба ведомства выступили соавторами закона.

В Bitcoin Magazine не исключили, что ЦБ страны не будет способствовать формированию благоприятного режима для популяризации Bitcoin как средства расчетов.

Председатель Банка Бразилии Роберто Кампос Нето, ссылаясь преимущественно на волатильность, неоднократно заявлял, что он не рассматривает криптовалюты как альтернативу фиату.

Ранее регулятор пообещал выпустить CBDC в 2024 году после закрытой пилотной программы с финансовыми институтами. По мнению Нето, новое платежное средство не нарушит монетарную политику и не нанесет ущерб банкам.

Forklog По материалам:

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