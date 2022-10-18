В BMW назвали дату отказа от механических КПП — Finance.ua

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В BMW назвали дату отказа от механических КПП

Технологии&Авто
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В BMW назвали дату отказа от механических КПП
В BMW назвали дату отказа от механических КПП
Баварский автопроизводитель продолжит выпускать механические КПП как минимум до 2030 года.
Речь идет о шестиступенчатых МКПП, которые доступны в M-версиях моделей второй, третьей и четвертой серии.
По словам главы подразделения BMW M Франка ван Мила, механическая КПП 1 — это «вымирающий вид», но такая опция все еще актуальна для покупателей некоторых «заряженных» версий авто.
Ранее в компании также заявили, что продолжат производство бензиновых двигателей с рядными шестью цилиндрами и V-образной «восьмеркой» до 2030-го. После этого компания планирует перейти на продажу исключительно электрических автомобилей.
Электрификация модельного ряда BMW уже началась, и раньше компания представила несколько полностью электрических моделей, учитывая новый роскошный седан i7.
Сохранность производства мощных двигателей и механических КПП объясняют спросом на опции со стороны покупателей BMW. При этом инженеры компании объясняют, что новые АКПП объективно быстрее переключают передачи и позволяют более эффективно использовать двигатель.
По всей вероятности, последней моделью с АКПП будет спортивное купе M2, которое станет полностью электрическим после 2029-го.
Несколько недель назад в сети опубликовали фотографии нового поколения M2 перед октябрьской премьерой автомобиля.
Франк ван Мил подтвердил, что эта модель станет последней в линейке M, где используется монотопливный двигатель внутреннего сгорания.
По материалам:
НВ
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