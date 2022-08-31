В Bloomberg прогнозируют снижение цены Ethereum до $1000 — Finance.ua
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В Bloomberg прогнозируют снижение цены Ethereum до $1000

Финтех и Карты
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В Bloomberg прогнозируют снижение цены Ethereum до $1000
В Bloomberg прогнозируют снижение цены Ethereum до $1000
Ethereum, вторая цифровая валюта по рыночной капитализации, имеет высокие шансы упасть до минимума в $1000, сообщают эксперты Bloomberg.
В Вloomberg ссылаются на технические показатели, согласно которым падение ETH с августовского максимума $2000 до текущего уровня $1500 может иметь продолжение, несмотря на приближающееся долгожданное обновление Merge, которое ориентировочно состоится 15 сентября.
Кэти Стоктон, соучредитель Fairlead Strategies, сказала Bloomberg, что монета опустилась ниже начальной поддержки со стороны 50-дневной скользящей средней. Поэтому риск дальнейшего падения в краткосрочной перспективе усилился. Стоктон считает, что это может произойти в ближайшие дни.
В криптосообществе многие считают обновление Ethereum Merge главным «бычьим» событием для ETH. Это обновление переведет Ethereum на протокол Proof-of-Stake с Proof-of-Work, ииспользуемого в настоящее время, что сделает сеть Ethereum менее энергозатратной и дефицитной, поскольку новые монеты при PoS будут добываться гораздо реже, чем сейчас при PoW.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам:
cryptomisto
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