В ближайшие годы смартфоны могут подорожать настолько, что станут предметами роскоши — Finance.ua
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В ближайшие годы смартфоны могут подорожать настолько, что станут предметами роскоши

Сегодня 09:35Казна и Политика
2045
К сожалению, у аналитиков есть не очень утешительные новости. Они касаются рынка смартфонов, а точнее того, сколь сильно возрастут в цене гаджеты.
Как сообщает PhoneArena со ссылкой на источник, смартфоны будут обходиться в еще более солидную сумму. Произойдет это после 2032 года, если цены на гаджеты продолжат расти с такой скоростью, как сейчас.

Сравнение цен за последние 10 лет

Если в 2012 году флагманский смартфон iPhone 5 стоил 200 долларов, то сейчас iPhone 13 Pro Max обходится в 1100 долларов. А это значит, что за десять лет его стоимость выросла на 452%. Если соответствующая тенденция будет сохраняться, то яблочный гаджет к 2032 году может стоить 6069 долларов.
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За последние 10 лет подорожали смартфоны компаний Motorola и Huawei. Стоимость этих гаджетов к 2032 году может составить 3,3 тысячи долларов. Если говорить о процентном соотношении — это прирост на 233% и 221% соответственно.
Также выросли в стоимости гаджеты компании Samsung. Их премиальные смартфоны подорожали за последние десять лет на 184%. Что касается Nokia, то речь идет о 55%, а у OnePlus и Sony — 142 и 105% соответственно.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: znaj.ua
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