В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа

Мир
65
В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа
В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа
Миллиардер Илон Маск является сотрудником Белого дома и старшим советником президента США Дональда Трампа. При этом он не является сотрудником Департамента правительственной эффективности (DOGE) и не имеет полномочий по принятию решений.
Об этом говорится в разъяснении Белого дома, передает Reuters.
Согласно заявлению, подписанному директором Административного управления Белого дома Джошуа Фишером, Илон Маск может только консультировать президента и передавать президентские директивы.
Читайте также
«Как и другие старшие советники Белого дома, Маск не имеет ни фактических, ни формальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения», — говорится в разъяснении.
В заявлении Фишера, поданном по делу, возбужденному против Маска штатом Нью-Мексико, говорится, что Маск не является сотрудником службы DOGE США или временной организации службы DOGE США.
«Маск не является администратором службы DOGE США», — добавил Фишер.
Маск начал открыто поддерживать Дональда Трампа в его предвыборной кампании после покушения на республиканца, которое произошло в штате Пенсильвания летом 2024 года.
Читайте также
Газета The Hill писала, что Маск просит общественность подписать петицию, содержащую две поправки к Конституции США, которые согласно описанию петиции «гарантируют свободу слова и право на владение оружием».
Она создана для поддержки президентской кампании Дональда Трампа, организация PAC «Америка» надеется получить по меньшей мере миллион подписей зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах перед президентскими выборами: Пенсильвании, Джорджии, Невади, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине.
После того, как Трамп выиграл президентские выборы, создал Департамент эффективности правительства (DOGE) и сказал, что поручит Илону Маску возглавить его.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.