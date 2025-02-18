В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа — Finance.ua

В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа Сегодня 22:13 — Мир

В Белом доме разъяснили роль Маска в администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск является сотрудником Белого дома и старшим советником президента США Дональда Трампа. При этом он не является сотрудником Департамента правительственной эффективности (DOGE) и не имеет полномочий по принятию решений.

Об этом говорится в разъяснении Белого дома, передает Reuters.

Согласно заявлению, подписанному директором Административного управления Белого дома Джошуа Фишером, Илон Маск может только консультировать президента и передавать президентские директивы.

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«Как и другие старшие советники Белого дома, Маск не имеет ни фактических, ни формальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения», — говорится в разъяснении.

В заявлении Фишера, поданном по делу, возбужденному против Маска штатом Нью-Мексико, говорится, что Маск не является сотрудником службы DOGE США или временной организации службы DOGE США.

«Маск не является администратором службы DOGE США», — добавил Фишер.

Маск начал открыто поддерживать Дональда Трампа в его предвыборной кампании после покушения на республиканца, которое произошло в штате Пенсильвания летом 2024 года.

Газета The Hill писала, что Маск просит общественность подписать петицию, содержащую две поправки к Конституции США, которые согласно описанию петиции «гарантируют свободу слова и право на владение оружием».

Она создана для поддержки президентской кампании Дональда Трампа, организация PAC «Америка» надеется получить по меньшей мере миллион подписей зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах перед президентскими выборами: Пенсильвании, Джорджии, Невади, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине.

После того, как Трамп выиграл президентские выборы, создал Департамент эффективности правительства (DOGE) и сказал, что поручит Илону Маску возглавить его.

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