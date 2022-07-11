В Беларуси замечены российские вагоны с зерном — Finance.ua
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В Беларуси замечены российские вагоны с зерном

Казна и Политика
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Беларусь пропускает через свою территорию российские вагоны-зерновозы. Конечной точкой их маршрута могут быть как белорусские зернохранилища, так и российский Калининград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы «Беларускі Гаюн».
«Впервые российские вагоны с зерном были замечены ещё 23 мая в Гомеле, впоследствии их стали замечать достаточно часто на ЖД-станции «Гомель-пассажирский», — говорится в сообщении группы в Telegram-канале.
Кроме того:
  • 9 июня в районе 11:00 через ЖД-станцию «Озерище» в сторону Борисова проехал состав с более чем 20 вагонами с надписью «зерно», минимум на одном из них была и надпись «Содружество Балттранс» (эта компания является крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в россии);
  • 3 июля в 08:00 через Жлобин (Гомельская область) двигался эшелон с зерном в сторону Светлогорска. В том составе были не только вагоны-зерновозы, но и обычные товарные вагоны, при том все с маркировкой РЖД;
  • 9 июля в районе 20:00 в «отстойнике» (стоянке) на ЖД-станции «Орша-Центральная» вновь зафиксированы российские вагоны с зерном. На них также была надпись «зерно», но и приписка «Калининград».
«Точно сказать откуда, куда и с какой целью перевозилось зерно — пока не представляется возможным. Скорее всего, часть из описанных эшелонов действительно ехала в Калининград через Беларусь, но все еще нельзя исключить, что могла быть и перевозка краденого украинского зерна на белорусские зернохранилища», — уточняют в «Беларускі Гаюн».
По материалам:
РБК-Україна
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