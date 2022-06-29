В беларуси продают украденные в Украине помидоры и черешню — Finance.ua
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В беларуси продают украденные в Украине помидоры и черешню

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На рынках в беларуси появилась мелитопольская вишня и херсонские помидоры. Их вывезли из Украины российские оккупанты. Возможно, это делают в пропагандистских целях.
В Сети опубликовали фото помидоров, которые украли российские захватчики у фермеров в оккупированном Херсоне. Овощи обнаружили на прилавках одной из ярмарок неподалеку от Минска.
«Долго ждать не пришлось. Неужели белорусы будут покупать? — пишут в соцсетях. Кроме того, российские СМИ сообщают, что на белорусских рынках появилась и мелитопольская черешня. Ее привезли «парни из Чечни».
«В некоторых городах беларуси на местных рынках появилась мелитопольская черешня и херсонские помидоры. Интересно, что продукцию с оккупированных украинских территорий привезли не крымчане, а бравые парни из Чечни», — пишут в сети.
Отмечается, что «эффективность такой логистики непонятна». Возможно, это делают в пропагандистских целях.
По материалам:
agronews
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