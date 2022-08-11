В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных — Finance.ua
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В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных

Финтех и Карты
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В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных
В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных
Регулирующие органы должны знать о системных угрозах, связанных с более широким использованием метавселенной, и быть готовыми снизить эти риски. Так считают аналитики Банка Англии, сообщает Bloomberg.
По мнению экспертов, дальнейшее развитие метавселенной усугубляет существующие риски, связанные с криптовалютами и финансовой стабильностью.
«Широкое распространение криптовалюты в метавселенной или в любых других условиях потребует соблюдения надежных нормативных рамок защиты прав потребителей и финансовой стабильности». — сказали в Банке Англии.
По словам аналитиков, глобальная метавселенная позволит домохозяйствам держать большую часть своих сбережений в криптовалюте, а компании смогут принимать платежи в цифровых активах. Финансовые учреждения и банки могут принять решение увеличить свою долю рынка в криптоиндустрии.
Однако исследователи Банка Англии считают, что специалисты индустрии могут потерять работу в случае падения интереса инвесторов к цифровым активам, поскольку это снизит активность в метавселенной.
«Поэтому важным шагом для регулирующих органов является устранение рисков, связанных с использованием криптоактивов в метавселенной до того, как они достигнут системного статуса», — заявили аналитики.
Банк Англии, Международный Совет по финансовой стабильности (FSB) и Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) уже давно призывают установить стандарты и правила для ограничения потенциальных криптовалютных рисков.
По материалам:
cryptomisto
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