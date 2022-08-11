В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных — Finance.ua

В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных 11.08.2022, 02:32 — Финтех и Карты

В Банке Англии призвали ужесточить регулирование криптовалют в метавселенных

Регулирующие органы должны знать о системных угрозах, связанных с более широким использованием метавселенной, и быть готовыми снизить эти риски. Так считают аналитики Банка Англии, сообщает Bloomberg

По мнению экспертов, дальнейшее развитие метавселенной усугубляет существующие риски, связанные с криптовалютами и финансовой стабильностью.

«Широкое распространение криптовалюты в метавселенной или в любых других условиях потребует соблюдения надежных нормативных рамок защиты прав потребителей и финансовой стабильности». — сказали в Банке Англии.

По словам аналитиков, глобальная метавселенная позволит домохозяйствам держать большую часть своих сбережений в криптовалюте, а компании смогут принимать платежи в цифровых активах. Финансовые учреждения и банки могут принять решение увеличить свою долю рынка в криптоиндустрии.

Однако исследователи Банка Англии считают, что специалисты индустрии могут потерять работу в случае падения интереса инвесторов к цифровым активам, поскольку это снизит активность в метавселенной.

«Поэтому важным шагом для регулирующих органов является устранение рисков, связанных с использованием криптоактивов в метавселенной до того, как они достигнут системного статуса», — заявили аналитики.

Банк Англии, Международный Совет по финансовой стабильности (FSB) и Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) уже давно призывают установить стандарты и правила для ограничения потенциальных криптовалютных рисков.

cryptomisto По материалам:

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