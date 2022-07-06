В Австрии разработали криптовалютную марку для писем (фото) — Finance.ua

В Австрии разработали криптовалютную марку для писем (фото) Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Почта Австрии теперь предлагает клиентам покупку цифровых марок. После приобретения физической марки из коллекции Crуpto Stamp Art (CSA) покупатель получает ее цифровой двойник, хранящийся на блокчейне Ethereum.

Коллекцию цифровых марок Crуpto Stamp Art, являющуюся современной интерпретацией марок газеты Merkur 1851 года, разработал австрийский художник PR1MAL CYPHER.

Также представители почты отметили, что в конце июля совместно с NFT-художником выпустят 2500 цифровых коллекционных блоков, в каждом из которых будет по 4 NFT-марки.

Любопытно, что австрийская почта не единственная решила «интегрироваться» в виртуальную среду. Так, французская почта Groupe La Poste в конце июня запустила свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов на криптобирже Binance. «Visages de France par les facteurs» — это 10 фото, сделанных французскими почтальонами.

«В ногу со временем» идет и почтовое отделение Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Post Group.

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noworries По материалам:

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