В австралийском Сиднее на линии метро вышли первые беспилотные поезда — Finance.ua

В австралийском Сиднее на линии метро вышли первые беспилотные поезда Сегодня 01:28 — Технологии&Авто

В австралийском Сиднее на линии метро вышли первые беспилотные поезда

В Австралии на линию North West метро Сиднея (штат Новый Южный Уэльс) вышли первые четыре из 23 беспилотных поездов, заказанных в 2019 году для участка City & Southwest — второй очереди этой автоматизированной линии.

В настоящее время оператору метрополитена передано 20 вагонов, которые до ввода в эксплуатацию должны пройти серию испытаний.

В частности, проверяют бортовые устройства в статическом режиме, включая дисплеи для информирования пассажиров, тормоза, освещение и системы управления дверями.

Затем на специализированных путях проводят динамические испытания на ускорение, торможение и движение с разной скоростью.

До выхода на линию пробег каждого поезда должен составлять не менее 500 км.

Беспилотные поезда предназначены для эксплуатации в том числе на новом участке City & Southwest, который запустится в 2024 году. За 3 года действия первой очереди линии North West по ней совершено 50 млн поездок.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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