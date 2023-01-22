В Австралии запускают в производство электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux — Finance.ua
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В Австралии запускают в производство электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux

Технологии&Авто
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В Австралии запускают в производство электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux
В Австралии запускают в производство электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux, Фото: carexpert.com.au
Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 и пикап Hilux впервые получат электрические версии. Их производство стартует уже в этом году в Австралии.
Об этом сообщает сайт Carexpert.
Выпускать электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux будет компания SEA Electric. Она уже получила заказы на 8500 таких авто общей стоимостью 1 млрд австралийских долларов ($700 миллионов). Выполнить их должны до 2028 года.
Пикап Toyota Hilux и внедорожник Land Cruiser будут оснащать силовой установкой SEA-Drive на 182 л. и 700 Нм. Предложат версии моделей с задним и полным приводом.
Фото: carexpert.com.au
Фото: carexpert.com.au
На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 60 и 88 кВт∙ч — запас хода составит 260 и 380 км соответственно. Зарядить электромобиль Toyota на 80% в быстром режиме можно будет за час. Также появится функция двунаправленной зарядки — можно будет запитать разное электрооборудование.
Электромобили Toyota активно тестируют. На испытаниях прототипы уже прошли около 2,5 млн км.
По материалам:
Фокус
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