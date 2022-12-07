В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов — Finance.ua
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В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов

Фондовый рынок
14
В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов
В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов
Транспортная платформа Uber была оштрафована в Австралии на 21 млн австралийских долларов (около 14 млн долл. США) за нарушение местного законодательства о защите потребителей.
Об этом пишет Reuters.
«Австралийский суд оштрафовал Uber Technologies Inc. на $21 млн за угрозы наложения штрафов за отмену, чего никогда не происходило, и завышение цены во время некоторых путешествий», — говорится в материале.
Отмечается, что суд несколько снизил штраф по сравнению с суммой, которую просил наложить регулятор рынка Австралийская комиссия конкуренции и потребителей.
Согласно предоставленным суду доказательствам, менее 1% пользователей Uber в Австралии потенциально могли понести финансовые потери.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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