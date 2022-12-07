В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов — Finance.ua

В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов Сегодня 23:35 — Фондовый рынок

В Австралии оштрафовали Uber на $14 миллионов

Транспортная платформа Uber была оштрафована в Австралии на 21 млн австралийских долларов (около 14 млн долл. США) за нарушение местного законодательства о защите потребителей.

Об этом пишет Reuters

«Австралийский суд оштрафовал Uber Technologies Inc. на $21 млн за угрозы наложения штрафов за отмену, чего никогда не происходило, и завышение цены во время некоторых путешествий», — говорится в материале.

Отмечается, что суд несколько снизил штраф по сравнению с суммой, которую просил наложить регулятор рынка Австралийская комиссия конкуренции и потребителей.

Согласно предоставленным суду доказательствам, менее 1% пользователей Uber в Австралии потенциально могли понести финансовые потери.

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Укрінформ По материалам:

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