В августе вклады населения в банках выросли на 0,9% до 845,9 млрд гривен — Finance.ua

В августе вклады населения в банках выросли на 0,9% до 845,9 млрд гривен Сегодня 12:00

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, вырос на 0,9% до 845,968 млрд гривен по состоянию на 1 сентября по сравнению с данными на 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

С начала года вклады населения в банках выросли на 17,6% с 719,418 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в августе выросли на 1,3% до 541,345 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 0,1% до 304,622 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе увеличились на 1,2% до 778,289 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в августе для юрлиц выросла на 0,3 п.п. до 8,1%, для физлиц — сохранилось на 8,1%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,8%, для населения — 0,8%.

Как сообщали «Українські Новини», в 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.

В 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.

С 6 августа 2022 года Национальный банк отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны были покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального.

Українські Новини По материалам:

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