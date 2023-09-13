В августе в банки-банкроты поступило 458,1 млн грн — Finance.ua

В августе в банки-банкроты поступило 458,1 млн грн Сегодня 20:42 — Кредит&Депозит

В августе в банки-банкроты поступило 458,1 млн грн

В августе 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 458,1 млн грн. В частности, от реализации активов банки получили 149,9 млн грн.

Об этом пишет ФГВФЛ.

По данным фонда, были реализованы активы таких банков, как:

АО «Мегабанк» на 67,4 млн грн;

АО «Банк Сич» на 44,6 млн грн;



АО «Проминвестбанк» на 35,5 млн грн;



АО «МР Банк» на 2,4 млн грн.



Кроме того, в августе 71,9 млн грн банки получили от погашения ценных бумаг, 69,3 млн грн — от погашения кредитов, 5,5 млн грн — от аренды имущества, 161,4 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

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В целом за январь-август 2023 сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 5 273,6 млн грн, в т. ч. 4 101,8 млн грн — от реализации активов, 553,0 млн грн — от погашения кредитов, 108,7 млн ​​грн — от погашения ценных бумаг, 86,9 млн грн — от аренды имущества, 423,2 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам при наличии финансовой возможности продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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