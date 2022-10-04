В августе профицит текущего счета платежного баланса составил $2 млрд — Finance.ua

В августе профицит текущего счета платежного баланса составил $2 млрд Сегодня 11:32 — Казна и Политика

В августе профицит текущего счета платежного баланса составил $2 млрд

В августе профицит текущего счета платежного баланса составил 2 млрд долларов (в августе 2021 года — 36 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ

Профицит сформировался благодаря высоким вторичным доходам (за счет получения гранта от международных партнеров) и профицита первичных доходов (из-за сокращения выплат по инвестиционным доходам).

В то же время значительно расширилось отрицательное сальдо торговли товарами и услугами, в том числе за счет значительных расходов граждан Украины, находящихся за рубежом.

За восемь месяцев 2022 года профицит текущего счета составил 6.7 млрд долларов (в январе — августе 2021 дефицит составил 714 млн долларов).

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 1.2 млрд долларов (за восемь месяцев 2021 года зафиксирован профицит 4.0 млрд долларов).

Экспорт товаров снизился на 47.4% (в июле — на 47.9%), их импорт сократился на 22.1% (в июле — на 21.6%).

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров увеличился на 16.0%, а их импорт — на 1.7%.

Объемы экспорта товаров составили 3.1 млрд долларов. Больше сократился экспорт черных и цветных металлов — на 78.3% (по сравнению с июлем 2022 года — на 12.2%). Также снизился экспорт по всем другим основным товарным группам.

Объемы импорта товаров составили 4.8 млрд долларов. Энергетический импорт сократился на 23.7% (к июлю — на 11.1%). Неэнергетический импорт сократился на 21.6% (к июлю вырос на 6.0%).

Дефицит торговли услугами составил 1.1 млрд долларов (в августе 2021 профицит составил 275 млн долларов): экспорт услуг сократился на 22.6%, тогда как рост импорта услуг оценен в 1.7 раза. Импорт услуг увеличился за счет расходов лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов — в 2.9 раза.

В то же время импорт всех других услуг сократился на 42.5%.

Профицит сводного платежного баланса составил 3.2 млрд долларов (в августе 2021 года — 126 млн долларов).

Плановое погашение долга перед МВФ составило 130 млн долларов.

По состоянию на 1 августа 2022 г. объем международных резервов составил 25.4 млрд дол. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.0 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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