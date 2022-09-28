В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 1,3 млрд грн — Finance.ua

В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 1,3 млрд грн Сегодня 17:39 — Кредит&Депозит

В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 1,3 млрд грн

На начало сентября 2022 года Фонд проводил ликвидационную процедуру 51 банка и завершил ликвидацию 50 банков.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

В августе 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 1,287 млрд грн. Итого в январе-августе текущего года вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили гарантированное возмещение на сумму 4,187 млрд грн.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков

По состоянию на 1 сентября 2022 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 95,166 млрд грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4,686 млрд грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 99,853 млрд грн.

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