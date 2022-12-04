В Audi презентовали мощный и быстрый универсал — Finance.ua
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В Audi презентовали мощный и быстрый универсал

Технологии&Авто
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В Audi презентовали мощный и быстрый универсал
В Audi презентовали мощный и быстрый универсал, Фото: Audi
У Audi RS6 2023 появилась новая модификация Performance. Заряженный вариант универсала Audi A6 стал еще более мощным и быстрым.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Audi.
Новый Audi RS6 Performance по-прежнему оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, но его мощность увеличили с 600 до 630 л. с., а крутящий момент вырос с 800 до 850 Нм.
Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч.
Фото: Audi
Фото: Audi
Кроме того, в Audi RS6 Performance перенастроены 8-ступенчатая автоматическая КПП и руль, а полный привод дополнен новым спортивным дифференциалом. За доплату предложены карбоново-керамические тормоза.
Отличить версию Performance от стандартного Audi RS6 можно только по специальным литым дискам диаметром 21 или 22 дюйма. Кроме того, расширили цветовую палитру кузова и вариантов отделки салона. Хотя в любом случае интерьер декорирован кожей, алькантарой и карбоном.
Фото: Audi
Фото: Audi
По материалам:
Фокус
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