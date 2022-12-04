В Audi презентовали мощный и быстрый универсал — Finance.ua

В Audi презентовали мощный и быстрый универсал Сегодня 03:20 — Технологии&Авто

В Audi презентовали мощный и быстрый универсал, Фото: Audi

У Audi RS6 2023 появилась новая модификация Performance. Заряженный вариант универсала Audi A6 стал еще более мощным и быстрым.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте Audi.

Новый Audi RS6 Performance по-прежнему оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, но его мощность увеличили с 600 до 630 л. с., а крутящий момент вырос с 800 до 850 Нм.

Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч.

Фото: Audi

Кроме того, в Audi RS6 Performance перенастроены 8-ступенчатая автоматическая КПП и руль, а полный привод дополнен новым спортивным дифференциалом. За доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

Отличить версию Performance от стандартного Audi RS6 можно только по специальным литым дискам диаметром 21 или 22 дюйма. Кроме того, расширили цветовую палитру кузова и вариантов отделки салона. Хотя в любом случае интерьер декорирован кожей, алькантарой и карбоном.

Фото: Audi

Фокус По материалам:

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