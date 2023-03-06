В «Армию восстановления» уже привлекли 8,5 тысячи безработных — Finance.ua
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В «Армию восстановления» уже привлекли 8,5 тысячи безработных

Казна и Политика
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К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» привлечены 8,5 тысячи безработных в 13 регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлию Свириденко.
«Проект „Армия восстановления“, направленный на привлечение временно потерявших работу людей к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны, набирает популярность. На сегодняшний день он реализуется уже в 13 областях, на днях присоединились Днепропетровская и Львовская области», — сообщила Свириденко.
По ее словам, к выполнению общественно полезных работ только с начала этого года было привлечено 4,9 тыс. человек, которые были безработными, а всего с начала старта проекта привлечено 8,5 тыс. человек. Они получают от государства оплату за работу не менее 6,7 тыс. грн, что больше, чем средний размер пособия по безработице. За выполнение работ государство выплатило участникам программы уже около 56 млн грн.
Отмечено, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к строительству защитных сооружений гражданской защиты, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, предоставлению социальных услуг в «Пунктах несокрушимости», разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий и т.д.
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По материалам:
УНІАН
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