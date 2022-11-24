В АРМА передали активы российских бизнесменов на ₴10 миллиардов — Finance.ua

В АРМА передали активы российских бизнесменов на ₴10 миллиардов Сегодня 06:28 — Криминал

В АРМА передали активы российских бизнесменов на ₴10 миллиардов

Бюро экономической безопасности передало в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) активы российских бизнесменов более чем на 10 млрд гривен.

«Соответствующее решение суда касается ранее арестованных корпоративных прав в виде 100% долей уставного капитала, акций, а также промышленных образцов предприятий группы компаний, подконтрольных гражданам российской федерации — это известные российские миллиардеры. Рыночная стоимость активов переданных Бюро экономической безопасности в Национальное агентство Украины по вопросов выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, составляет более 10 млрд грн», — говорится в сообщении.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного следствия установили, что владельцы группы компаний действовали заранее разработанным планом и пытались скрыть и замаскировать фактическое владение принадлежащими им активами на территории Украины. В частности, попытались фиктивно вывести из своей собственности активы 7 предприятий по производству и реализации питьевой воды, расположенные в нашем государстве. Указанные предприятия находятся в их фактической собственности через подконтрольную оффшорную компанию нерезидента.

Целью таких действий бизнесменов из россии было избегание санкций и принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов».

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Укрінформ По материалам:

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