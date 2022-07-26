В Аргентине разработали проект криптодома, который будет майнить Bitcoin — Finance.ua

В Аргентине разработали проект криптодома, который будет майнить Bitcoin Сегодня 18:32 — Финтех и Карты

В Аргентине разработали проект криптодома, который будет майнить Bitcoin

Компания Newlink Capital представила проект нового жилого комплекса в Буэнос-Айресе Next Pampa 2.0 — дом позволит майнить криптовалюту и экономить.

Зачем покупать квартиру в Next Pampa 2.0? Идея состоит в том, что в подвале дома будет находиться ферма майнинга Bitcoin, целью которой является получение дохода для покрытия расходов на содержание самого здания. Таким образом, будущие жители, по словам руководителей компании, не только не будут платить коммуналку, но и будут получать прибыль от работы майнинга BTC.

Кроме того, на крыше дома будут установлены солнечные панели, обеспечивающие все квартиры достаточным количеством возобновляемой энергии.

По словам главного разработчика Next Pampa 2.0, компания Newlink Capital планирует разработать бизнес-стратегию для получения доходов от майнинга даже в условиях нестабильности на крипторынке. Представители Newlink Capital вычислят среднюю цену BTC за последние 12 месяцев, чтобы основываясь на среднем показателе стоимости масштабировать майнинговую ферму для покрытия 100% затрат на строительство.

Пока неизвестно, можно ли будет оплатить покупку недвижимости в криптовалюте, однако, учитывая концепцию дома, цифровые активы являются приоритетными для Newlink Capital. Тренд на покупку недвижимости за виртуальные активы востребован в Украине. Так, недавно застройщик DIM открыл возможность покупки квартир за криптовалюту. На первых этапах будут принимать USDC, USDT, BUSD и DAI. Также за криптовалюту можно купить недвижимость в Дубае, Португалии и Бразилии.

Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

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