В Аргентине местные власти смогут выпускать собственные криптоактивы — Finance.ua

В Аргентине местные власти смогут выпускать собственные криптоактивы 20.01.2024, 01:30 — Криптовалюта

Президент Аргентины Хавьер Милей публично заявил , что не намерен препятствовать выпуску криптоактивов на местном уровне. В то же время он подверг критике такой подход, поскольку это, по словам политика, ведет к дестабилизации экономической ситуации.

Те, кто будут получать выплаты в квазивалютах от безответственных губернаторов, явно заметят потерю в доходах. […] То, что у них не заберут по причине корректировки бюджета, отнимет инфляция этих квазивалют", — подчеркнул президент.

По словам Милея, рынок сам определит жизнеспособность таких активов. При этом вводить какие-либо «юридические препятствия» подобной практике глава государства не планирует.

Девальвация песо

Ранее аргентинские власти приняли решение о проведении «шоковой терапии». Курс песо по отношению к американскому доллару снизили вдвое с последующим сокращением на 2% ежемесячно.

Инициатива столкнулась с критикой, в том числе среди политиков местного уровня. Губернатор провинции Ла-Риоха Рикардо Кинтела заявил о критической ситуации в регионе.

По его словам, зарплат хватает «до конца первой недели», после чего люди голодают. На фоне экономических проблем в провинции разразился масштабный протест правоохранителей и медиков.

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Кинтела заявил, что смог добиться соглашения о «рекомпозиции» зарплат. В то же время он выразил намерение выпустить собственную криптовалюту. Также губернатор потребовал от правительства погасить долг перед местным бюджетом на сумму $9,3 млрд.

Президент признал наличие сложностей на локальном уровне. По его словам, если провинции не захотят корректировать бюджет, то будут вынуждены решать свои проблемы самостоятельно, поскольку «печатать деньги» для них власть не планирует.

Аргентина и криптоактивы

Милей является поклонником этой отрасли. Его аппарат уже принял ряд инициатив, направленных на упрощение обращения цифровых активов и создание для них определенного юридического статуса.

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